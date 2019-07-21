PUBG Mobile Hesabını Silmek (Facebook & Google Play)

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Bu yazı PUBG Mobile'da hesabınızı nasıl sileceğiniz konusunda size rehberlik edecek. Nasıl giriş yaptığınıza bağlı olarak toplam üç yol vardır. Ancak PUBG Mobile hesabınızı tek dokunuşla sonsuza dek silen bir seçenek yoktur; aşağı kaydırırsanız keşfedeceğiniz birkaç geçici çözüm göreceksiniz.

PUBG Mobile Hesabını Silmek: Tüm Adımlar

Hesabınızı silmenin tüm verileri sileceğini ve fikrinizi değiştirirseniz, profil bilgileriniz ve başarılarınız da dahil olmak üzere bunları geri alamayacağınızı ve her şeye baştan başlamak zorunda kalacağınızı unutmayın.

Yöntem 1: PUBG Mobile Google Play hesabını silmek

Bu yöntemi kullanarak olarak Google hesabınızı PUBG Mobile'dan ayıracaksınız.

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Adım 1: Telefonunuzun ayarlarını başlatın.

Adım 2: Google'a gidin ve üzerine dokunun.

Adım 3: Şimdi Bağlı Uygulamalar'a dokunun.

Adım 4: PUBG Mobile'ı seçin.

Adım 5: Bağlantıyı kes üzerine dokunun.

Oyun verilerinizi ve Google'daki başarılarınızı silmek istiyorsanız bunu da seçebilirsiniz aksi halde sadece Bağlantıyı Kes'e dokunun.

Yöntem 1: PUBG Mobile Facebook hesabını silmek

Bu yöntemi kullanarak Facebook hesabınızı PUBG Mobile'dan ayırmış olacaksınız.

Adım 1: Telefonunuzda Facebook'u başlatın.

Adım 2: Ayarlar'a gidin.

Adım 3: Uygulamalar ve web sitelerine gidin.

Adım 4: Aktif sekmede PUBG Mobile simgesini bulmanız gerekecek.

Adım 5: Yanındaki onay kutusuna dokunun.

Adım 5: Şimdi Kaldır'a dokunun.

Yukarıda belirtilen yöntemler, yalnızca sizin PUBG hesabınızla olan bağlantınızı kesecektir, kalıcı olarak silmeyecektir. Hesabın kalıcı olarak silinebileceği bir yol yoktur.

Yöntem 3: PUBG Mobile hesabını silmek

Ülkenizin Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kanunundan etkilenmediğinden emin olmanız gerekir. Avrupa Birliği tarafından kişisel verilerin işlenmesi ve verilerin serbest dolaşımı konusunda uygulanan bir düzenlemedir.

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Adım 1: Akıllı telefonunuzda PUBG Mobile'ı başlatın.

Adım 2: Sağ altta yer alan Ayarlar'a gidin.

Adım 3: Basic sekmesinde kalın.

Adım 4: Ekranın altındaki Müşteri Hizmetleri simgesine dokunun.

simgesine dokunun. Adım 5: SSS listesini göreceksiniz. GDPR seçeneğini arayın.

seçeneğini arayın. Adım 6: Sil seçeneğini ve nasıl yapılacağına dair bazı talimatlar göreceksiniz.

seçeneğini ve nasıl yapılacağına dair bazı talimatlar göreceksiniz. Adım 7: Ya da herhangi bir soru-cevap üzerine tıklayın ve "memnun değilim" geribildirimi verin.

Adım 8: Şimdi PUBG destek ekibi ile doğrudan bir sohbet penceresi göreceksiniz.

Adım 9: Onlara PUBG hesabınızı nasıl sileceğinizi sorun.

Adım: Ülkenizin GDPR'den etkilenen ülkeler listesinde olmadığından emin olun, aksi takdirde otomatik tespit edilir ve hesabınızı silemezsiniz.

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