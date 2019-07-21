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Daha dün, Kore'den Samsung Galaxy Fold'un yeniden tasarlanan sürümünün bir dayanıklılık testinden başarıyla geçtiğini belirten bir raporu yayımlamıştık. Testte yeni Fold'lar sektördeki başlıca insanlara ve Seul Ulusal Üniversitesi ve KAIST araştırma enstitüsündeki profesörlere gönderilmişti. Belirtilenlere göre eski sorunların tümü ortadan kalkmış durumda. Bu da Galaxy Fold'un yakında çıkacağını düşündürebilir. Ancak yeni bir haber aksini iddia ediyor.

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Samsung Galaxy Fold Yakın Zamanda Çıkış Yapmayacak

Samsung'un Çek ve Slovak sözcüsü David Sahula, katlanabilir cihaz için yeni bir lansman tarihi olmadığını söyledi; Bu da Galaxy Fold ön siparişleri için en iyi ihtimalle aylarca uzakta olduğumuzu gösteriyor. Elbette burada Sahula işlerin gizliliği için Samsung'dan henüz bilgi almamış olabilir. Zira geçen hafta çıkan bir fotoğraf yeniden tasarlanan Fold'u elinde test eden birini metroda göstermişti. Bu kişi New Delhi metro sistemini kullanıyordu.

Görünüşe bakılırsa Samsung, Galaxy Fold ile tekrar aynı sorunları yaşamamak için ekstra derecede temkinli görünüyor. Bu ayın başlarında Samsung Electronics CEO'su DJ Koh, şirketin Galaxy Fold'u çok erken çıkardığını itiraf etmişti. O nedenle Samsung şimdi katlanabilir telefonunu satmaya başlamak için acele etmek istemiyor.

Samsung'un tüm odağı şimdi Galaxy Note 10 telefonlarda

Samsung'un yeni Galaxy Fold'da koruyucu filmi telefonun kasasının içine yerleştirerek soyulmasını önlediği bildirildi. Ayrıca, yabancı maddelerin cihaza girmesini önlemek için menteşelerin üstündeki ve altındaki açıklıkları daralttı.

Samsung'un ana odak noktası 7 Ağustos'ta Brooklyn Barclays Center'da yapılacak olan Unpacked etkinliğinde. Bu etkinlikte, Galaxy Note 10 serisinin ve muhtemelen Galaxy Watch Active 2'nin tanıtımını göreceğiz.

Huawei Mate X'in Eylül ayından kısa bir süre sonra piyasaya sürülmesi bekleniyor. Görünüşe göre Samsung rakibini geride bırakamadı.

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