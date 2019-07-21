Whatsapp'a Kişi Ekleme: Kişiler Nasıl Kaydedilir?

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Whataspp, telefonunuzun rehberine erişim izni ister. Uygulamanın bu bilgilere erişmesine izin verirseniz, kişilerinizden herhangi birine mesaj göndermek çok daha kolay hale gelir, ancak yine de rehberinize erişim vermeden WhatsApp'ı kullanabilirsiniz. Doğrudan WhatsApp'a bir kişi ekleyebilirsiniz. Bu yöntem iPhone ve Android telefonlarda aynıdır, ancak uygulama arayüzü biraz farklıdır, bu yüzden süreci her ikisi için ayrı ayrı ayrıntılı olarak açıkladık.

WhatsApp'a kişi eklemek – iPhone

WhatsApp'ı açın ve sağ üstteki yeni sohbet düğmesine dokunun. Sohbet mesajınız için bir alıcı seçmeniz gerekir ve Yeni Sohbet ekranında temel olarak rehberiniz görüntülenir. En üstte Yeni Kişi ekleme seçeneği var. Ona dokunun.

WhatsApp'a kişi eklemek için sadece telefon numarasına ihtiyacınız vardır. Bir kişinin WhatsApp kullandığını biliyorsanız, WhatsApp hesabı için kullandığı doğru numaraya sahip olduğunuzdan emin olun. Numara alanına girin ve söz konusu kişiye, onu kolay tanıyacağınız bir isim verin (ipucu: Gerçek adlarını kullanın). İşiniz bittiğinde Kaydet'e dokunun.

Girdiğiniz numara bir WhatsApp hesabına bağlı değilse, İletişim Ayrıntıları sayfasında bir 'WhatsApp'a Davet Et' seçeneği göreceksiniz.

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WhatsApp'a kişi eklemek – Android

WhatsApp'ı açın ve sağ alttaki yeni sohbet düğmesine dokunun. Mesajlarınız için bir alıcı seçebileceğiniz Kişi Seç ekranına yönlendirilirsiniz. En üstte 'Yeni Kişi' olarak adlandırılan bir seçenek var. Ona dokunun.

WhatsApp üzerinden mesaj göndermek istediğiniz kişi için bir isim ve telefon numarası girin. Android'de, kişiyi nereye kaydedeceğinizi seçebilirsiniz. Cihazınıza kaydederseniz, cihazınızın rehberine eklenir. Uygulamaya kaydetmeyi seçerseniz, cihazınızın rehberine eklenmez. Numarayı girdikten sonra, Kaydet'e dokunun. Numara bir WhatsApp hesabıyla ilişkili değilse, kullanıcıyı WhatsApp'a davet etme seçeneği göreceksiniz.

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Hem iOS hem de Android'de, WhatsApp'daki bir kişiyle ilgili ek bilgiler ekleyebilirsiniz. Bu, bir ev adresini, ikinci bir telefon numarasını ve e-postasını içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Genel olarak, eklediğiniz kişi aynı zamanda WhatsApp kullanıyorsa, profil resmi de rehberinizle senkronize olur, ancak resmi kendi cihazınızda başka bir şeyle değiştirebilirsiniz. Kullanıcı değiştirdiğinizi bilmeyecek ve değişiklik kendi cihazıyla senkronize edilmeyecektir.