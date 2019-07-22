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Telefonlar ve tabletler duvar prizinden, masaüstü bilgisayarlardan ve dizüstü bilgisayarlardan şarj edilebilir. iPhone'lar buna dahildir ve dizüstü bilgisayar durumunda cihazın kapağını açmanız bile gerekmeyebilir. Şarj işlemi çoğunlukla basit bir işlemdir, ancak bazen bir iPhone garip nedenlerle PC'den vaya laptop'tan şarj olmaz. Bu durumda aşağıdaki çözümleri deneyin.

iPhone'un PC'den veya Laptop'tan Şarj Olmaması Sorunu

Temel çözümler

Önce basit adımlarla başlayalım:

Kullanmakta olduğunuz şarj kablosunun zarar görmemiş olduğundan emin olun. Orijinal kablo kullanmak daha iyi sonuç verir ancak üçüncü taraf üreticilerin kabloları da sıkıntısız çalışmaktadır.

iPhone'unuzun bağlantı noktası zarar görmemiş ve temiz olmalıdır. Birçok insanın telefonunu ceplerinde tutmaya meyilli olduğu için bağlantı noktasında kir birikebilir. Bağlantı noktasının temiz olduğundan ve üzerinde belirgin / belirgin bir hasar belirtisi bulunmadığından emin olun.

iPhon'un şarj edildiğinden emin olmak için bir prize takın. Olmazsa, sorun iPhone'da, duvar adaptöründe veya kullandığınız şarj kablosunda olabilir.

Birden çok bilgisayarda test edin.

Şarj yuvasını değiştirin

Tüm dizüstü bilgisayarlarda en az bir şarj bağlantı noktası bulunur. Bağlı cihaza güç sağlayan basit bir USB bağlantı noktasıdır. Bazı dizüstülerde şarj yuvaları vardır ve bunlar daha hızlı şarj sağlar. Diizüstü bilgisayar kapalı olsa bile şarj edilmesine olanak tanır.

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Bu port'lar yanında bir şimşek sembolü ile gösterilir. Eğer varsa iPhone'unuzu şarj etmek için bu yuvayı kullandığınızdan emin olun. Son olarak yapmadıysanız dizüstü bilgisayarınızı bir kez yeniden başlatmayı da ihmal etmeyin. Bir aygıt bir USB bağlantı noktasından çok fazla enerji çekmeye çalışırsa, sistem bağlantı noktasını devre dışı bırakılır. Yeniden etkinleştirmenin en hızlı yolu PC'yi yeniden başlatmaktır.

Şarj aksesuarını yetkilendirin

iOS, bir cihazın bir saatten uzun bir süre kilitli kalması durumunda yuvaya bağlanan aksesuarın kullanılmadan önce yetkilendirilmesi gereken bir özelliğe sahiptir. iPhone'un kilidini açın ve böylece şarj olması için yetkilendirdiğinizden emin olun.

iPhone'u kaldırın ve yeniden yükleyin

iPhone'unuzu PC'nize veya dizüstü bilgisayarınıza bağlayın. Aygıt Yöneticisi'ni açın ve Taşınabilir Aygıtlar'ı genişletin. iPhone'unuzu bu grubun altında arayın. Sağ tıklatın ve içerik menüsünden Aygıtı Kaldır'ı seçin. Cihazınızın bağlantısını kesin ve ardından tekrar bağlayın. Kilidi açın ve gözlemleyin.

Devre dışı bırakılmış USB portlarını kontrol edin

iPhone'un farklı bir bilgisayara bağlandığında şarj olduğunu gördüyseniz, sistemde USB bağlantı noktalarının devre dışı bırakılıp bırakılmadığını kontrol edin. Bunu Aygıt Yöneticisi'nden yapabilirsiniz. Her bir bağlantı noktasına sağ tıklayın ve Etkinleştir butonunun basılabilir olmadığına bakın. Aksi halde etkinleştirilmesi gerekiyorsa, etkinleştirin.

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Donanım arızası

Dizüstü bilgisayarınızın bağlantı noktalarında sorun olması olasıdır. Hiçbir cihaz bu bilgisayarınızdan şarj olmuyorsa sorun yuva arızasıdır.