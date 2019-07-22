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Telefon kameraları son kullanıcılar için daha çok pikseller ve bir sonraki işletim sisteminin hangi özellikleri sunacağı ile ilgilidir. Çoğu insan için amiral gemisi telefon satın almak konu kameralar olduğunda tek seçenektir. Çünkü kimi gelişmiş Android kamera uygulamaları, telefonunuzdaki kameralar yeterince teknolojik değilse çalışmaz. Kameralarda pikseller kadar önemli faktörlerden biri de Camera2 API seviyesidir. Telefonunuzun hangi Camera2 API desteğine sahip olduğunu görebilirsiniz.

Telefonun Camera2 API Desteği Nasıl Anlaşılır?

Camera2 API seviyesi

Telefonunuzun hangi Camera2 API seviyesini desteklediğini bulmak oldukça kolaydır. İşletim sisteminiz bunu doğrudan söylemez bu yüzden Camera2 API Prob adlı ücretsiz bir uygulamayı indirebilirsiniz. Yükleyin ve telefonunuzda çalıştırın. Donanım Seviyesi Destek Kategorisi bölümüne bakın. İlk alan size iki şey söyleyecektir; kameranızın Camera2 API'ı destekleyip desteklemediği ve hangi seviyede desteklediğidir.

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Uygulama ayrıca, pozlama ve odak uzunluğunu manuel olarak kontrol edip edemeyeceğiniz gibi cihazınızdaki kamera hakkında da ek bilgiler verir. Varsayılan kamera uygulaması bu kontrollere sahip olmayabilir ancak Play Store'da her ikisini de manuel olarak kontrol etmenizi sağlayan uygulamalar bolca var.

Bulabileceğiniz diğer faydalı bilgiler, kameranızın RAW fotoğraf çekim desteğidir. Bu bilgiyi hem ön hem de arka kamera için ayrı görebilirsiniz. Zira aynı veya farklı özelliklere sahip olabilirler. Tüm teknik özellikler panoya kopyalanabilir ve / veya uygulamanın ana ekranının altındaki özel düğmelerle e-posta gönderilebilir.

Camera2 API desteği neden önemli?

Google Play Store'daki sıradan bir kamera uygulamasını çalıştırıyorsanız bu bilgilere ihtiyaç duymanız olası değildir. Ancak bazı kamera uygulamalarının Pixel telefonlar veya Nokia'nın amiral gemisi telefonları gibi belirli cihazlarda çalışması amaçlanır. Bu uygulamalar belirli bir cihaz için üretilmiştir ve normalde diğer cihazlarda çalışmazlar ancak bu uygulamaların portlu sürümleri, diğer cihazlarla çalışacak şekilde oluşturulur. Google Kamera uygulaması popüler bir örnektir.

Port edilmiş uygulamalarda sınırlamalar olur ve bazen cihazınızın belirli bir Camera2 API seviyesini desteklemesini gerektirir. Böyle bir uygulamayı çalıştırmayı düşünüyorsanız cihazınızın Camera2 desteğini bilmek isteyeceksiniz. Bu uygulama en kolay çözümdür.

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