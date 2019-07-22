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Bir Android telefonu root'lamak özellikle de ilk defa deniyorsanız kolay değildir. İnsanlar telefonlarını bilinçli root'larlar yani kazara yaptıkları bir işlem değildir. Bu nedenle root işlem gizlenebilecek bir şey değildir. İşte bir Android telefonun veya tabletin root'lu olup olmadığını kontrol etmek için yapmanız gerekenler.

Telefonun Root'lu Olup Olmadığını Anlamak

Bir Android telefonun root'lu olup olmadığını kontrol etmenin iki kolay yolu vardır. Her ikisi de uygulamaları içerir. İlki SU veya SuperUser adlı bir uygulama. Uygulama çekmecesinde bu isimde bir uygulama araması yapın. Cihazda yüklüyse, muhtemelen root'lu bir telefon demektir.

Elbette SU uygulaması henüz kurulmuş ancak cihazı rootla'mak için kullanılmamış olabilir. Her iki durumda da fikir vermesi açısından iyidir.

İkinci bir yöntem arıyorsanız veya aygıtta SU uygulamasını bulamadıysanız, Root Checker'ı yükleyin. Android telefonun root'lanmış olup olmadığını kontrol edecektir. Ücretsiz bir Android uygulamasıdır. Uygulamayı Google Play mağazasından indirin ve çalıştırın.

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İlk sekme yani Root sekmesi telefonun root'lu olup olmadığını söyleyecek.

Bir Android'de root yapılıp yapılmadığını kontrol etmenin başka yolları da var. Yukarıdaki yöntemler güvenilirdir. Bir telefonda root gizleme yapılamaz ve bu uygulamaları kandırmak mümkün değildir. Google Play Store'da bunlar gibi tonlarca başka uygulama vardır. Seçiminizi yapabilirsiniz.

PC'den root kontrol etme

Bir Android telefonun kök durumunu PC'nizden kontrol etmek istiyorsanız, bunu Komut İstemi (CMD) ile yapabilirsiniz. İşlem çalışıyor ancak PC'nizde ADB araçlarının ve de söz konusu Android aygıtın sürücülerinin yüklü olması gerekiyor. Ek olarak, Android cihazda USB hata ayıklamasını etkinleştirmeniz gerekir.

Android telefonu PC'nize bağlayın. Açık olduğundan emin olun. USB hata ayıklamanın etkin olduğundan emin olun. Komut İstemi'ni yönetici yetkileriyle başlatın ve aşağıdaki komutu çalıştırın.

adb shell su

Bu komut bilgisayara bağlı olan cihazın root durumunu gösterecektir. Aşağıdaki ekran görüntüsü cihazın root'lu olmadığını gösteriyor.

Root'lu telefonun anlaşılması için bu üç yöntemden birini deneyebilirsiniz. Üç yöntem de kesin bir şekilde sonuç vermektedir.

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