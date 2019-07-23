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Yazımızda iOS 12'yi iPhone veya iPad'e yükleme adımlarından bahsedeceğiz. iOS 12.4 pek çok düzeltme ile bugün yayımlandı ve birçok kullanıcının şimdi yüklemek isteyeceği bir versiyon. Güncelleme yeni Apple Watch ve Apple News+ özellikleri ile bazı yeni kablosuz iPhone veri aktarımı işlevleri ile geliyor. Ayrıca Apple Card da ilk kez kullanıma sunuldu.

iOS 12.4 Nasıl Kurulur? (iPhone ve iPad)

Bu kılavuzda iPhone'da veri kaybetmeden iOS 12 veya iOS 12.4 yüklemeyi göstereceğiz. Bu işlemi doğrudan iPhone'dan veya bilgisayara bağlayarak iTunes'dan yapabilirsiniz.

iOS 12.4 indirme işlemi hızlarının iyi olması durumunda tamamlanması yaklaşık 10 ila 30 dakika sürer. Eğer iOS 12'de iseniz iOS 12.4 yalnızca 5-15 dakika sürer. WiFi'a bağlı olmalı ve cihazın pili %50 veya daha yüksek olmalıdır.

iOS 12.4 Nasıl Yüklenir ve Kurulur?

iOS 12'yi yüklemek için bildirimi beklemenize gerek yok; şu anda güncellemeleri kontrol edebilirsiniz.

Başlamadan önce bir iCloud veya iTunes yedeğiniz olduğundan emin olun. iPhone'unuzda Ayarlar'a gidin -> İsminize dokunun -> iCloud'a dokunun -> Aşağı kaydırın ve iCloud Yedekle'ye dokunun -> Son başarılı yedekleme saatinin ve tarihinin yeni olduğundan emin olun. Çoğu durumda dün gece olacak.

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Genel üzerine dokunun.

Yazılım Güncelleme üzerine dokunun.

Güncelleme detayları için Daha Fazla Bilgi'ye veya şimdi indirmek için İndir ve Yükle üzerine dokunun.

Şifrenizi girin.

Hüküm ve koşulları iki kere kabul edin.

iOS 12.4 indirme işleminin tamamlanmasını bekleyin.

İstendiğinde Yükle'ye dokunun.

Yükleme başlayana dek iPhone'unuzu kullanabilirsiniz. Başladıktan sonra arama yapamaz, e-postanızı kontrol edemez veya web'e göz atamazsınız. Cihaz iki veya üç kez yeniden başlatılacak ve ardından kurulum tamamlanacak.

Artık Apple ID şifrenizi girebilir ve geri kalan kurulum adımlarını tamamlayabilirsiniz. Apple kimliği şifrenizi sıfırlamanız gerekirse, iforgot.apple.com adresine gidin.

iTunes ile iOS 12.4 Kurmak

Güncellemeyi telefondan yüklemek ve kurmak istemiyorsanız iPhone veya iPad'nizi iTunes'a bağlayabilirsiniz. Genelde güncellemenin ilk günlerde daha güvenilir bir seçenektir.

Yıldırım kablosunu kullanarak iPhone'u bilgisayarınıza bağlayın. Bilgisayara güvenmeniz istenirse, iPhone'unuzdaki evet seçeneğine dokunun. Bazen, iOS 12.4'ü yükleyebileceğinizi söyleyen bir açılır pencere görürsünüz, ancak değilse, işte yapmanız gerekenler.

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Sol üstteki iPhone veya iPad simgesine tıklayın.

Güncelleştirmeyi Denetle'ye tıklayın.

İndir ve Güncelle'ye tıklayın.

Şartlar ve koşulları kabul edin.

iPhone şifrenizi girin.

iPhone'unuza doğrudan iOS 12.4'ü kurmaktan daha hızlıdır, çoğu zaman bazı sorunları da atlar.

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