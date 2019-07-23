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iOS görece güvenlikli bir mobil platform olmasına rağmen ekstra güvenlik katmanları her zaman iyidir. Siz de iPhone veya iPad'inize bir güvenlik uygulaması yüklemek istiyorsanız, aşağıdaki listemize göz atın. İşte iPhone güvenliğini daha atıran en iyi uygulamalardan bazıları:

iPhone'da En İyi Güvenlik Uygulamaları

1] Norton Mobile Security

iPhone ve iPad için en iyi mobil güvenlik uygulamalarından biridir. Ayrıntılı güvenlik taraması yapabilmeniz için sayısız seçenek ve özelliğe sahip. Wi-Fi güvenliği, web koruması, genel cihaz güvenliği ve daha fazlasını bulabilirsiniz. Zararlı Wi-Fi ağlarını gösterir, gereksiz web sayfalarını engeller ve daha başka birçok şeyi ücretsiz yapar. Kullanıcı arayüzü oldukça iyi ve ilk defa kullanırken herhangi bir problemle karşılaşmıyorsunuz. iOS 10.0 veya sonraki versiyonlarla uyumlu.

2] Avast Güvenlik ve Fotoğraf Kasası

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Avast Security and Photo Vault iPhone'daki iyi ücretsiz güvenlik uygulamalarından biridir. Adından da anlaşılacağı gibi, bir fotoğraf kasası oluşturabilir ve kişisel ve gizli resimlerinizi saklayabilirsiniz. Bunun dışında kimlik koruması, Wi-Fi güvenliği ve güvenli tarama işlevleriyle gelir. Bağlanmadan önce Wi-Fi ağının güvenliğini tarar. Saldırgan birilerinin verilerinizi çalmayacağından emin olur. Uygulamayı 14 gün boyunca ücretsiz kullanabiliyorsunuz.

3] Avira Mobil Güvenlik

Avira Mobile Security, iPhone ve iPad için hepsi bir arada bir güvenlik uygulamasıdır. iOS 10.0 veya sonraki sürümleri için mevcut, yani iPhone X, XR, XS, XS Max vb. dahil olmak üzere hemen hemen tüm iPhone'larla uyumlu. Web koruması, Wi-Fi koruması, kimlik korumasının yanında hırsızlık önleme ve çağrı engelleyiciye sahip. Spam aramaları birçok kişinin dikkatini dağıtabilir. Tüm gereksiz aramaları engellemek istiyorsanız, bu uygulama size çok yardımcı olacak. Bir başka kullanışlı özellik rehber yedeklemedir. Verileri bir mobil cihazdan diğerine geçirirken bu özelliği kullanabilirsiniz.

4] Lookout

Lookout oldukça basit ama özellik açısından zengin bir iPhone güvenlik uygulaması. Kaybolan telefonunuzu özel bir harita üzerinde bulmanızı sağlayan "Telefonumu bul" işlevine sahiptir. Bağlanan Wi-Fi ağı saldırı altında olduğunda veya ihlal edildiğinde kullanıcıyı uyarır. Tek sorun oldukça ağır bir uygulama olması. Ücretsiz olarak kullanılabilir ancak premium hesap isterseniz bir miktar ödeme yapmanız gerekiyor.

6] NordVPN

Güvenlik sadece telefon kilidiyle sınırlı değildir. Bir VPN uygulaması internette dolaşırken korunmanıza yardımcı olabilir. İnsanlar interneti VPN'e bağlı olmadan kullandığında web sitesi yöneticilerine kendileriyle ilgili bilgi toplamalarını söylemiş oluyor. Genel IP'nizi, tarayıcı bilgilerinizi, vb. detayların kolayca görünmesini istemiyorsanız NordVPN'i denemelisiniz. NordVPN iPhone için ücretli bir VPN uygulamasıdır ancak her liraya değer. Bu VPN ile ilgili en iyi şey, bölgesel olarak engellenen Netflix dizi ve filmlerinin engelini kaldırmasıdır.

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