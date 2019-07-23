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Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10+'ın tanıtılması beklenen 7 Ağustos'taki Samsung'un Grand Unpacked etkinliğine yaklaşıyoruz. Bu nedenle her gün daha fazla ayrıntı ortaya çıkıyor ve bugün de farklı değil. İddialara göre Galaxy Note 10 ve Note 10+'ın pil kapasiteleri ve ekran çözünürlükleri belli oldu.

Samsung Galaxy Note 10/10+ Pil Kapasitesi ve Ekran Çözünürlüğü

Yunanistan'dan gelen yeni bir söylentide Note 10'un ekran çözünürlüğünün tuhaf bir şekilde selefi Note 9'daki QHD+ (1440×2960) seviyesinden FHD+'a indirildiği belirtiliyor. Bu rapora göre ekran boyutu cihazın ekran boyutu 6.3 inç olacak ve telefon 168 g ağırlığında olacak. Diğer renkler arasında ilk kez kırmızı da mevcut olacak ve pil kapasitesinin 3.500 mAh olduğu söyleniyor.

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Öte yandan, daha büyük Note 10+ akıllı telefonun 4.300 mAh pile, 198 g ağırlığa ve 6.8 inç QHD+ ekrana sahip olduğu açıklanıyor. Bu modelde tüm seçeneklerde 256 GB'lik baz depolama ve 12 GB RAM ile sunulacak. Note 10'la kıyaslandığında farklılaşan bir diğer özellik ToF sensörü oluyor. Bunun dışında arkasındaki diğer üç kamera Note 10 ile aynı. Note10+ renkleri beyaz, siyah ve Magic Silver şeklinde belirlenmiş.

Live Focus

Her iki Note 10 cep telefonu S-Pen'i destekliyor. Galeri'deki fotoğraflar arasında gezinmenin yanında jest hareketleri için de kullanılabilecek. Ayrıca not alırken ses efektleri de üretecek. Selfie kamera gece modunu destekleyecek. Live Focus ile kayıt sırasında belirli bir bölgeye zum yapmak duymak istediğiniz şeye odaklanmanızı sağlayacak. Telefon bu bölgeden gelen sesi yükseltir ve diğer tüm gürültüyü azaltır.

Şarj Hızları

Daha önce söylendiği gibi Note 10+ 45W şarjı desteklerken Note 10+ 25W hızlı şarj sunacak. Ancak bundan yararlanmak için ek Samsung adaptörü almanız gerekecek. Bixby düğmesi de gitti. Bixby işlevi güç düğmesine dahil edilecektir.

Bu sızıntıların "çok güvenilir bir kaynaktan" geldiği bildiriliyor,

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