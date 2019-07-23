Video veya Oyun Siz Ekrana Bakmıyorken Otomatik Dursun

REKLAMLAR



Çeşitli yeni kilit açma sistemlerinin daha geniş bir şekilde tanıtılmasıyla birlikte telefonlarda yüz tanıma son yıllarda giderek daha önemli hale geldi. Telefonlar artık ekrana baktığınızı görebiliyor. Ancak ne zaman ekrana bakmadığınızı bilmek de bir akıllı telefon için eşit derecede önemli olabilir. Face Pause uygulaması siz ekrandan uzaktayken oynatılan bir videoyu, müziği ya da oyunu otomatik olarak durduruyor. Aynı geliştiricinin YouTube ile daha iyi çalışan Face Tube sürümü de var.

REKLAMLAR



Video veya Oyun Ekrana Bakmıyorken Otomatik Dursun

Samsung uzun süredir ekrana baktığınız sürece ekranınızı açık tutan bir Smart Stay özelliğine sahip ve Google, Android Q'da benzer bir şeyler geliştiriyor. Öte yandan bu uygulama da benzer bir işlev getiriyor. Face Pause siz telefonunuzun başında değilken bir videoyu, müziği ya da oyunu otomatik duraklatabiliyor. Hem de her uygulamada çalışıyor.

Face Pause hala gelişiminin erken aşamalarında, bu yüzden şu anda her telefonda istikrarlı şekilde çalışmıyor. Ancak basit arayüzü kullanıcı deneyimi açısından iyi bir iş çıkarıyor. Adından da anlaşılacağı gibi, uygulama ekrandan uzağa baktığınızı anlayarak bir oyunu veya videoyu kendi kendinize duraklatmanızı sağlıyor. Face Pause XDA üyesi CarlDuncan tarafından geliştirilmiş ve denemek istiyorsanız şu anda Google Play Store'da yayımlanmakta.

YouTube için Face Tube

Uygulamanın şu anda en büyük eksikliklerinden biri YouTube ile ilgili bazı problemleri olduğu. Geliştirici bu nedenle değiştirilmiş bir sürüm olan Face Tube'u çıkarmış. Google'ın video paylaşım platformuyla biraz daha iyi çalışıyor. Ancak hala pürüzleri yok değil.

Geliştirilme sürecinin erken aşamalarında olduğundan yakında daha mükemmel hale gelecektir. Ancak video ve müzik oynatma ile oyun oynama için düşünülmüş böyle bir yüz tanıma uygulamasını denemek istiyorsanız ücretsiz olduğunu belirtelim.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum