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NVIDIA'nın Shield TV'yi bu yıl bir noktada Android 9 Pie'a güncellemeyi planladığı ortaya çıktı. Android TV alıcı kutusunun en yeni versiyonu şu anda Android Oreo'da kalmış durumda ve NVIDIA henüz potansiyel bir yazılım güncellemesi hakkında konuşmadı. Yine de raporlar aksini iddia ediyor.

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2017 NVIDIA Shield TV Android 9 Pie Alıyor

NVIDIA Shield TV sürümlerinden en az birinin Android 9 Pie'a güncellenme şansı yüksek görünüyor. Twitter'da @AndroidTV_Rumor tarafından tespit edilen Google Play Geliştirici Konsolu'ndaki NVIDIA Shield TV ibaresinde, Shield TV'nin Android Pie ile uyumlu olduğundan söz edilmiş.

Ne yazık ki 2017 NVIDIA Shield TV Google Play Geliştirici Konsolu'nda bahsedilen tek model. Bu nedenle Android Pie'ın eski modellere de gelip gelmeyeceği belli değil. 2015 NVIDIA Shield TV yeni sürümle neredeyse aynı donanıma sahip ancak Pie güncellemesi alacağının garantisi yok.

Henüz bir NVIDIA Shield TV'niz yoksa, şirketin Android Pie çalıştıran 2019 versiyonu üzerinde çalıştığı biliniyor. Yeni model biraz daha iyi bir işlemci ile gelecek. Bu cihazlarla tüm AAA video oyunlarını en yüksek grafiklerde bulut üzerinden oynamak mümkün oluyor.

Özellikleri

2017 SHIELD TV 60fps hızında çalışan 256 çekirdekli GPU, 3 GB RAM, 4K ve HDR desteği olan bir Tegra X1 işlemci, 16 GB dahili depolama (genişletilebilir), HDMI üzerinden DTS-X surround ses desteği ve veri aktarımı için çift USB 3.0 bağlantı noktası, 802.11ac 2 × 2 MIMO 2.4 GHz ve 5 GHz WiFi, Bluetooth 4.1, gigabit ethernet, HDCP 2.2 ve CEC destekli HDMI 2.0b ve Android 7.0'a sahip.

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