Aile Bireylerinin Konumunu GPS ile İzlemek

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Aile bireylerinin konumunu GPS ile izlemekten bahsedelim. Çocuklarınızı küçükken takip etmek oldukça kolaydır. Çoğu zaman sizinle ya da güvendiğiniz birileriyle birlikte olduklarından fazla endişe etmezsiniz. Yaşlandıkça ve daha bağımsız olduklarında işler biraz zorlaşıyor. Çocuklarınızı kontrol etmek için her 5 dakikada bir mesaj atan ya da çağrı yapan ebeveynler olmaktansa Android için uygun düzinelerce aile konum izleme araçlarından birini seçebilirsiniz.

Uygulamaların çoğu telefon takibi ve uyarılar sunar, ancak entegre mesajlaşma, varış ve kalkış bildirimleri, konum geçmişi ve grup desteği sunan Life360'ı öneriyoruz. Ailenizin konumlarını takip etmek için Life360'ı aile bireylerinizin de cihazlarına kurmanız gerekir. İşte adımlar:

Adım adım talimatlar

Life360'ı Google Play'den indirin ve yükleyin.

Uygulamayı açın ve yeni bir hesap oluşturmak için İleri'ye basın

Cihazın telefon numarasını girin ve Devam tuşuna basın.

Bir şifre girin ve Devam düğmesine basın.

Profiliniz için bir resim seçmek üzere Fotoğraf Ekle'ye dokunun.

Adınızı girin ve Kaydet tuşuna basın.

Yeni Harita Oluştur> Beni Bul yolu ile ana haritanızı oluşturun ve izlemek istediğiniz tüm cihazlarda kullanılması gereken davet kodunu kaydedin.

Acil Durum Kişisi Ekleme

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Life360 acil durum kişisi olarak seçtiğinizi kişiye e-posta veya mesaj gönderir. Acil uyarılar alabilmek için, kişinin isteğinizi kabul etmesi gerekir.

Menüyü açmak için sol üstteki üç satırlı düğmeye basın

Yardım Uyarısı'na basın.

Bir kişi seçin.

Yardım Uyarısı Göndermek

Menüyü açmak için sol üstteki üç satırlı düğmeye basın

Yardım Uyarısı'na basın.

Kırmızı ünlem işaretli daireye basın

Ekranda, acil durum kişilerinizin 10 saniye içinde iletişim kuracağını belirten bir uyarı mesajı görünecektir. Yardım Uyarısı gönderildiğinde, kişilerinize bir telefon görüşmesi, kısa mesaj ve uyarıları bildiren bir e-posta gönderilecektir. Ülkedeki acil servisler de gösterilecektir.

Özel Konum Oluşturma

Life 360'da yerleşik olarak bulunan en kullanışlı özelliklerden biri Yerler'dir. Haritanızda birden fazla konum ayarlamanıza olanak tanır, böylece belirli kişiler geldiğinde veya konumdan ayrıldığınızda uyarılar alabilirsiniz.

Menüyü açmak için sol üstteki üç satırlı düğmeye basın

Konumlar'a basın.

Konum ekle tuşuna basın

Konumun adını ve adresini girin (adresi bilmiyorsanız haritayı da sürükleyebilirsiniz.

Gerekirse, konumuncoğrafi alanını ayarlayın

Yeri haritaya eklemek için Kaydet tuşuna basın.

Diğer özellikler

Mesajlaşma: Android için mevcut olan birçok mesajlaşma uygulaması vardır, ancak Life 360'ı aile içi mesajlaşma için kullanabilirsiniz. Yine de işlevselliği sınırlıdır. Resim veya diğer ekleri paylaşmak istiyorsanız, başka bir uygulama kullanmanız gerekecek.



Listeler: Ailenizdkei herkes listeler oluşturabilir, görüntüleyebilir ve düzenleyebilir.



Çevreler: Aile ve arkadaşlarınıza özel bir menüdür.

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