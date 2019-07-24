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Akıllı telefonlar virüs saldırısı, yazılım sorunları ve bozuk SD gibi nedenlerle veri kaybına uğrayabiliyor. Android cihazınızdan kaldırdığınız dosyaları şimdi geri getirmek istiyor ancak elinizde Mac bilgisayar bulunuyorsa yapmanız gerekenlere yer verdik. Bunlara dosyalar, fotoğraflar veya kısa mesajlar dahildir. İşlem Root gerektiriyor (Android Root Programı: RootME).

Android'te Kaybolan Dosyaları Mac'ten Geri Getirmek

Akıllı telefonunuzu satmak istiyorsanız ve telefonunuzu fabrika ayarlarına sıfırladıktan sonra bile tüm verilerin gerçekten silindiğinden emin olmak istiyorsanız ayrıca kullanışlıdır.

Akıllı telefonunuzu bir veri kurtarma uzmanına göndermeniz ve kaybolan verilerinizi geri almak için yüzlerce lira ödemenize gerek yok. Çünkü CleverFiles'ın Disk Drill programı bu sorunu çözmenize yardımcı olacak.

Tüm kurtarma işlemi oldukça basit ve anlaşılırdır. Samsung, OnePlus ve LG telefonlardan ve Sony tabletlere kadar tüm Android modelleri destekliyor. Mac yazılımı olmasına rağmen herhangi bir Android telefonda çalışır.

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Android'den kaldırılan dosyaları Disk Drill ile Mac'te kurtarmak:

Kurtarma işlemine başlamak için önce CleverFiles'ın web sitesine gitmeniz ve macOS için Disk Drill yazılımını indirmeniz gerekir.

gerekir. Ayrıca Android akıllı telefonunuzdaki tüm programları kullanmayı da bir süre bırakmanız gerekecek. Bunun nedeni telefonunuzu kullanırken, sisteme daha fazla veri yazılmasını önlemektir. Bu da kurtarma işlemini gerekenden daha karmaşık hale getirebilir.

Ardından, Android akıllı telefonunuzun kablosunu alın ve ahizenizi bilgisayarınıza takın.

Başarılı bir algılama yapıldıktan sonra telefonunuz Medya Aktarım Protokolü (MTP) cihazı olarak algılanacak. Daha sonra Android telefonunuzda USB hata ayıklamasını açmanız gerekecek.

Bu noktada, telefonunuzun daha önceden root'lanmış olması gerekir. Bunun nedeni Disk Drill uygulamasının akıllı telefonunuza birçok uygulamadan daha derin şekilde erişmeyi gerektirmesidir. Ayrıca akıllı telefonunuzu yedeklemeniz önerilir.

Yapmanız gereken tek şey, telefonunuzun bağlı olduğundan emin olmak, Mac'inizde Disk Drill'i başlatmak ve "Kurtar/Recovery" düğmesine tıklamak ve yazılım telefonunuzu tararken beklemek.

Tarama işlemi tamamlandığında, akıllı telefonunuzda bulduğu tüm dosyalara göz atabilirsiniz.

Geri getirmek istediğiniz dosyaları seçin, "Kurtar/Recovery" düğmesine basın, bunlar seçtiğiniz klasöre çıkartılacak.

Bu işlemi istediğiniz kadar tekrarlayabilirsiniz ve bilgisayarınızdaki dosyaları kurtarmak için de kullanılabildiği için yalnızca Android akıllı telefonlarla sınırlı kalmaz.

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