iPhone'da Garanti Sorgulama Nasıl Yapılır? (Seri No, IMEI, e-Devlet)

REKLAMLAR



Her iPhone ve iPad üretim ve donanım hatalarına karşı en az iki yıl garantilidir (Yenilenmiş olanlar hariç). Bu garanti bazı bölgelerde AppleCare ile uzatılabiliyor. Apple iPhone ve iPad'lerde garanti sorgulama işlemi birkaç farklı yöntemle yapılmaktadır. İşte adım adım nasıl yapıldığı.

iPhone'da Garanti Sorgulama Nasıl Yapılır?

İşlem seri numarası bulunarak ya da IMEI numarasına bakılarak yapılabiliyor. Her ikisi de oldukça basittir.

iPhone veya iPad'de seri numarası bulma

Apple ID profil sayfasına giderek ve hesabınızla giriş yaparak mevcut tüm Apple cihazlarının garanti süresini görebilirsiniz (appleid.apple.com). Cihazlar'a tıkladıktan sonra seri numarasını görmek istediğiniz ürünü seçin.

Bu sayfaya erişiminiz yoksa seri no bilgisini doğrudan iPhone veya iPad'inizden bulabilirsiniz:

Ayarlar uygulamasını açın.

Aşağı kaydırın ve Genel'e dokunun.

Hakkında'ya dokunun.

Seri Numarası'na bulun.

Ardından numarayı Apple garanti sorgulama sayfasına (checkcoverage.apple.com/tr/tr) girin.

IMEI numarasını bulma

Seri no kolaydır ancak erişemiyorsanız cihazınızın SIM tepsisinde veya arka kapağında bu numarayı göreceksiniz.

IMEI ve Seri No'yu iTunes > Özet sayfasından da görebilirsiniz.

REKLAMLAR



iOS 12.2'de garanti durumunu görmek

iOS'in en yeni sürümünde artık bunları yapmanıza gerek yok. iPhone'un garantisini Ayarlar'dan görmek mümkün.

Ayarlar uygulamasını açın.

Aşağı kaydırın ve Genel'e dokunun.

Hakkında'ya dokunun.

Şimdi kalan garanti süresini göreceksiniz.

iPhone ve iPad'de garanti durumunu kontrol etme

iPhone ve iPad cihazınızın seri numarasını bulduğunuza göre Apple web sayfasına giderek gerekli kontrolü yapabilirsiniz.

Apple'ın Garanti Durumu sayfasına gidin.

Cihazınızın seri numarasını metin alanına girin.

CAPTCHA kodunu girin.

Devam Et'e tıklayın.

Ardından özet sayfasına yönlendirileceksiniz.

Geçerli Satın Alma Tarihi – Cihazın satın alınmış, orijinal bir iPhone olduğunu gösterir.

– Cihazın satın alınmış, orijinal bir iPhone olduğunu gösterir. Telefonda Teknik Destek: Aktif ya da Süresi Dolmuş – Telefonunuzun teknik desteği aktifse hizmet almaya devam edebilirsiniz.

– Telefonunuzun teknik desteği aktifse hizmet almaya devam edebilirsiniz. Onarımlar ve Servis Kapsamı: Aktif veya Süresi Dolmuş – Cihazın sınırlı garantisini gösterir.

e-Devlet sayfası

Ayrıca e-Devlet IMEI sorgulama sayfasına (turkiye.gov.tr/imei-sorgulama) gidebilir ve aynı işlemleri oradan da yapabilirsiniz. Cihazın ne zaman ve nereden satın alındığını gösterir.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum