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Android telefonda meme oluşturma uygulamalarına yer verelim. Her gün Facebook, Twitter, WhatsApp ve diğer platformlarda muhtemelen yüzlerce meme ile karşılaşıyorsunuz. İnsanlar herhangi bir fotoğrafı memeye dönüştürebilir. Görüntünün hayvan, insan, robot veya başka herhangi bir şey içermesine bakılmaksızın, yaratıcı beyinler onları komik görüntüler haline getiriyor.

Android Telefonda Meme Oluşturma Uygulamaları

Meme yapmayı seviyorsanız, ancak her zaman bilgisayar erişiminiz yoksa, Android için bu en iyi meme oluşturma uygulamalarını inceleyin. Bu uygulamalar, kolay ve hızlı şekilde telefondan meme'ler oluşturmanızı sağlayacak.

1) Meme Generator Free

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Adından da anlaşılacağı gibi, bu uygulama ücretsiz olarak kullanılabiliyor ve Android 5.0 ve sonraki sürümlerinde çalışıyor. 1000'den fazla meme şablonu sunar, böylece birkaç dakika içinde meme oluşturabilirsiniz. Sadece bu değil, aynı zamanda meme'leri zenginleştirmek için birçok çıkartması vardır. İyi olan, filigran bırakmamasıdır. Bu nedenle, meme'inizi herhangi bir platformda rahatça paylaşabilirsiniz. Editör oldukça iyi görünüyor. Derli toplu kullanıcı arayüzü sayesinde değerli zamanınızı boşa harcamazsınız.

2) Meme Creator – Create Funny Memes

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Android 4.0 veya sonraki sürümleri ile uyumlu bir çözüm ve zengin özellikli meme'ler oluşturabiliyorsunuz. Bir meme oluşturmak ve düzenlemek için tonlarca seçenek ve özellik sunar. Çeşitli yazı tiplerini, yazı tipi rengini, fotoğrafları vb. seçebilirsiniz. Bazı popüler meme şablonlarını listeden bulabilirsiniz. 5000'den fazla çıkartması vardır.

3) Memedroid

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Memedroid, kullanıcıların kolaylıkla meme oluşturmasını sağlayan ücretli bir uygulamadır. Daha önce belirtilen uygulamada olduğu kadar çok şablon sunmasa da, bu uygulamada hala yeteri kadar şablon bulabilirsiniz. Ayrıca ücretsiz bir sürümü de var, ancak fazla seçenek yok. Bu nedenle ücretli sürümü kullanmanız önerilir. Memelerinizi doğrudan uygulamadan arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Uyumluluk hakkında konuşurken, Android 4.1 veya sonraki bir sürüme ihtiyacınız var.

4) Mematic

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Mematic, Android için basit bir meme üreteci uygulamasıdır ve Android 5.0 veya sonraki sürümlerle uyumlu. Temel bir editör sunar, ancak tüm önemli işleri Mematic'in yardımıyla yapabilirsiniz. Basit bir deyişle, resminize çeşitli başlıklar ekleyebilirsiniz ve her şey bir meme gibi görünmeye başlar. Bir galeri var ve oradan görüntüler seçebilirsiniz. Dahili depolama alanınızdan resim seçmek de mümkündür.

5) Memasik

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Ücretsiz bir uygulama ve Android 4.2 veya sonraki sürümleri için indirilebiliyor. Çevrimiçi depodan resim bulabilir, popüler meme'leri kontrol edebilir ve resimlerini alabilirsiniz. Bunların dışında, meme yapımı becerilerinizi yükseltebilmeniz için sayısız tematik çıkartma, yazı tipi vb. şeyler var. Yalnızca önceden ayarlanmış görüntüleri değil, aynı zamanda meme oluşturmak için kendi fotoğraflarınızı da kullanabilirsiniz.

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