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Fotoğraflara logo eklemeye geldiğinde birçok uygulama bulunduğundan nispeten kolay bir işlemdir. Ancak videolara gelince iş o kadar kolay değil. Videolara filigran ya da logo ekleyen Android uygulamalarının sayısı çok az. Bedava olanlarsa o kadar iyi değil. Yazımızda en iyi çözümü listeledik.

Android'te Videolara Logo Ekleme Uygulaması

Neyse ki InShot uygulamasıyla Android'te bu işi yapabiliyorsunuz. Tüm adımlar oldukça kolaydır ve fazla zaman almaz.

Android'te Videoya Logo Eklemek

Buradaki tek ön koşul, logonun şeffaf bir arka plana sahip olması gerektiği. Bu nedenle, logonun opaklığını önceden ayarlamanız önerilir.

Adım 1: InShot'ı açın ve düzenlemek istediğiniz videoları seçin. Video yüklendikten sonra, sağ alt köşede InShot filigranını göreceksiniz. Kolayca kaldırabilirsiniz. Küçük çapraz düğmeye dokunun ve sonraki pencerede Free Remove'u seçin.

Ücretsiz sürümünde 23 saniyelik bir reklam izleyerek logo koymak zorundasınız.

Adım 2: Videoya logo koyma özelliğini kullanmadan önce, videoyu buna göre düzenleyebilirsiniz. Kırpabilir ya da kesebilirsiniz.

Aynı zamanda, videonun varsayılan sesini de kapatabilirsiniz veya sesi de kısabilirsiniz.

Adım 3: Şimdi Sticker ikonuna basın ve GIF benzeri çıkartmalar ile karşılaşacaksınız. Endişelenmeyin bu çıkartmaları kullanmayacağız. Gizli silahımız küçük galeri simgesidir.

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Bu özellik, telefonunuzdaki galeriden çıkartma olarak bir resim eklemenizi sağlar. Bizim durumumuzda bir filigran / logo dosyası yükleyeceğiz.

Dosyayı yükledikten sonra Bitti üzerine dokunun. Şimdi, video zaman çizelgesinin üstünde ek bir katman fark edeceksiniz. İkinci katmanın uzunluğu logunun videoda ne kadar süreyle görüneceğini belirler

Birkaç saniye içinde kaybolmasını istiyorsanız kaydırıcıyı sola sürüklemeniz gerekir. Ancak, videonun tümünde kalmasını istiyorsanız, o zaman sağ ucundan tutup videonun sonuna kadar sürükleyin.

Değişikliklerinizi kaydetmek için sağdaki Bitti simgesine dokunun.

Sonra logo üzerine dokunun ve videoda istediğiniz yere sürükleyin. Aynı zamanda logoyu tercih ettiğiniz boyuta getirmek için ok simgesini kullanabilirsiniz.

Videoya Animasyon ya da Metin Eklemek

Bu yöntem düz bir görüntü yerleştirir. Ancak, bazı temel animasyonlar istiyorsanız bunun için bir yol da var.

Logonun köşesindeki küçük düzenleme simgesine tıklayın. Bu size animasyon stili gibi farklı seçenekler sunacaktır.

T simgesine basarsanız bir metin de ekleyebilirsiniz.

InShot ayrıca animasyonun zamanlayıcısını ayarlama seçeneğine de sahiptir. Video dosyasına isterseniz bir müzik parçası da ekleyin ve Dışa Aktar'a basın. Bu kadar.

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