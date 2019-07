REKLAMLAR



Casper'ın tasarım ve akıcı kullanıcı deneyiminden ödün vermeyen yeni akıllı telefonu VIA E3, fiyat performans segmentinde benzerlerinden bir adım öne çıkıyor. Casper'ın yeni telefonu renk seçeneklerinden işlemci gücüne, en yeni ekran trendlerini yakalamak isteyenlerin gözdesi olmaya aday.

Casper Kırmızısı ile Tanışın

Bugüne kadar pek çok renkli tasarıma imza atan Casper, ilk kırmızı renkli telefonunu VIA E3 modeliyle sunuyor. Özellikle gençlerin favorileri arasında yer alan kırmızı renk seçeneğine, mavi ve siyah alternatifleri ile yansıtmalı arka kapak tasarımı eşlik ediyor. Kullanıcıların tarzlarına göre 3 farklı renk çeşidi bulunan VIA E3, fiyat bandında tasarım ve renkleri ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Damla U Çentik Tasarımlı 5.71" Ekran

Casper, akıllı telefonda büyük ekran deneyimini kullanıcılarına en iyi şekilde yaşatmaya devam ediyor. Casper'ın en yeni akıllısı VIA E3, 5.71'' HD+ damla U çentik ekran dizaynı ile elde tutuş için en ergonomik hale getirildi. VIA E3, kullanıcıların sosyal medyaya göz atarken, oyun oynarken veya video izlerken çok daha fazla ayrıntıya daha net şekilde ulaşmasına imkan tanıyor.

Çift Arka Kamerası ve Portre Modu ile Eşsiz Kareler

Sosyal medya mecralarına içerik üretmeyi sevenleri de unutmayan Casper VIA E3, gelişmiş çift arka kamerası sayesinde sosyal medya için harika fotoğraflar çekmeyi kolaylaştırıyor. 13+2MP çift arka kamerası ile harika fotoğraflar çekerken, HDR modu ile çekilen fotoğraflar gerçek renkleri yansıtarak tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Casper VIA E3, f/2.0 diyafram boyutu ile ışığı daha fazla algılayarak daha canlı ve kaliteli fotoğraflar yakalamaya olanak sağlıyor. Ön kamerada desteklenen yüz güzelliği ve portre modu sayesinde, selfie çekimler artık daha kusursuz hale geliyor.

Dört Çekirdekli İşlemci ile Akıcı Performans

Casper VIA E3'te bulunan Helio A22 işlemci kullanıcılara daha akıcı bir deneyim sunuyor, 2.0 Ghz hızındaki işlemci ve 2GB RAM ile entegreli bir şekilde çalışarak bir telefondan günlük kullanımda beklenilen her işlevi sorunsuz karşılıyor. 32GB dahili ve 256GB'a kadar arttırılabilir hafızası ile fotoğraf ya da uygulamaları istenilen şekilde depolama imkanı sunan VIA E3, 12nm işlemcisi ile kullanıcıları hem performans hem pil olarak yarı yolda bırakmıyor.

En Güncel Android Sürümü ve Uzun Kullanım

En güncel Android sürümü 9.0 Pie işletim sistemi ve Casper'a has ara yüze sahip olan telefon, daha verimli ve daha akıllı bir kullanım deneyimi sunuyor. Yüz tanıma algoritması sayesinde cihazın güvenliğini iki katına çıkartan telefonun 3200 mAh yüksek batarya kapasitesi ve 12 nanometre işlemci teknolojisi, rakiplerine göre daha fazla batarya optimizasyonu sağlıyor. VIA E3, çift SIM özelliği sayesinde kullanıcıların tüm beklentilerini karşılarken yarı yolda bırakmayan bir performans sunuyor.

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 1299 TL

Casper VIA E3 Teknik Özellikleri

İşlemci : MediaTek Helio™ A22

İşletim Sistemi : Android 9.0 Pie

Ekran : 5.71'' HD+ Damla Çentik IPS 19:9 Extreme Vision

RAM : 2 GB

Depolama : 32 GB dahili, 160 GB microSD hafıza kart kapasitesi

Kamera : 13MP+2MP LED Flaşlı arka kamera, 5MP ön kamera

Boyut ve Ağırlık : 145.6mm x 70.9mm x 8.9mm / 153gr

Pil : 3200 mAh

Renk : Kırmızı, mavi, siyah

Bağlantılar : Bluetooth 4.2, WLAN 802.11 b/g/n Micro USB

Kutu içeriği : AC adaptör, USB kablosu, mikrofonlu kulaklık, koruma kılıfı, ekran koruma jelatini.