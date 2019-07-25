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En iyi Xiaomi Mi 9T ipuçları ve püf noktalarına yer veriyoruz. Başka pazarlarda Redmi K20 olarak bilinen yeni Xiaomi Mi 9T, bugün piyasada ve iyi bir sebepten dolayı en iyi bütçe amiral gemilerinden biri. Bahsedilen Android cihaz, yüksek donanım özelliklerini çok rekabetçi bir fiyata toplamaktadır. Böylelikle, güvenilir ve güçlü bir orta sınıf akıllı telefon arayan herkes için kendini seçkin bir tercihe dönüştürüyor.

En İyi Xiaomi Mi 9T İpuçları ve Püf Noktaları

Popup Kamera Sesini Değiştirmek

Açılır kamera ses efektlerini değiştirmek için, Ayarlar uygulamasına atlayın ve ardından Ek Ayarlar'a gidin.

Oradan, ön kamera efekti seçeneğine dokunun. Menüden popup kamera ses efektlerini, animasyonlar için özelleştirme seçenekleriyle birlikte değiştirebileceksiniz.

Parmak İzi Animasyonlarını Değiştirmek

Parmak izi tarayıcı animasyonunu değiştirmek için, Ayarlar uygulamasına atlayın ve ardından Ekranı kilitle ve şifre ayarlarını seçin.

Burada, parmak izlerini yönet seçeneğine dokunun ve bir sonraki adıma geçmek için şifrenizi girin. Ardından, aşağıdaki menüden Parmak İzi animasyonu'nu seçin.

Her Zaman Açık Ekran

Mi 9T bir AMOLED ekrana sahip olduğundan, her zaman açık ekran işlevselliğine sahip olmasını beklemek doğaldır.

Her zaman açık ekranı açmak için, Ayarlar uygulamasına gidin ve sonra Ekran ayarlarını seçin. Burada, Ambient display seçeneğini seçiniz. Ardından Always-On-Display'i açın.

Koyu Modu Açmak

Karanlık modu açmak için, ekran ayarlarına gidin ve ardından Karanlık mod seçeneğinin yanındaki geçiş düğmesine dokunun. Sistem genelinde karanlık mod şimdi etkin olacak. Pil tüketimini de azaltır.

Yeni Oyun Modunu Deneyin

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Açmak için cihazdaki Güvenlik uygulamasına atlayın, aşağıya doğru kaydırın ve Oyun hızını yükseltme seçeneğini seçin.

Bu sizi anında yeni Oyun Modu arayüzüne götürecektir. Kitaplığınıza oyun ekleyebileceğiniz veya kaldırabileceğiniz, CPU ve GPU kullanım istatistiklerini ve pil yüzdesini bir bakışta kontrol edebileceğiniz bit yer.

48 MP Fotoğraflar Çekin

Mi 9T, 48MP birincil lense sahip ancak fotoğrafları varsayılan olarak daha düşük çözünürlükte çeker.

Modu kullanmak için, kamera arayüzündeki 48 MP seçeneğine dokunun.

Google Lens'e Kolay Erişin

Google Lens'i tetiklemek için, bir açılır menü görene kadar vizörde herhangi bir yere dokunup basılı tutun. Google Lens'i seçin, hepiniz hazırsınız.

Artık vizörde herhangi bir yere dokunup basılı tuttuğunuzda, Google Lens açılır ve ilgili arama sonuçlarını vermek için çerçevedeki nesneyi tanımlamaya çalışır.

Özel Zoom Hareketi ve Lensler Arasında Geçiş

Şimdi aralarında geçiş yapmak için ekranın altındaki lens seçeneklerine dokunmanıza gerek yok. Yakınlaştırmak / uzaklaştırmak için çimdikleyebilirsiniz; kamera mercekler arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapar.

Telefoto objektife geçmek için çimdiklemeniz ve geniş açılı lense geçmek için çimdiklemeniz gerektiğini hatırlamanız yeterlidir.

Görüşmeleri Otomatik Kaydetme

Açmak için Telefon uygulamasına gidin ve sol alt köşedeki menü düğmesine dokunun. Ardından, aşağıdaki menüden Arama kaydetme seçeneğini seçin.

Burada, ayarın hemen yanındaki seçim düğmesine dokunarak otomatik arama kaydını açabilirsiniz. Ayrıca, tüm aramaları mı yoksa belirli telefon numaralarından sadece birkaçını mı kaydetmek istediğinizi de seçebilirsiniz.

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