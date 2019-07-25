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Akıllı telefonlar, işlem gücü, kamera kalitesi ve hatta tasarım açısından son birkaç yıl içinde önemli ölçüde gelişti, ancak tartışmasız bir şekilde neredeyse ilerlemeyen alanlardan biri de akıllı telefon hoparlörleri oldu. Birkaç marka bu alana odaklanıyor. Yazımızda en iyi hoparlörlere sahip telefonlara yer verdik.

Müzik Dinlemek İçin En İyi Hoparlörlü Telefonlar

Çoğu akıllı telefon hoparlörü, büyüklüklerinden dolayı o kadar iyi değil. Ancak, sese diğerlerinden daha fazla dikkat eden, bazı durumlarda stereo ses ve hatta öne bakan hoparlörler sunan birkaç telefon bulunmaktadır. İşte en iyi müzik telefonları.

1) LG G8 ThinQ

LG G8'de geleneksel ahize bulunmuyor. Bunun yerine, telefon "Crystal Sound OLED" olarak adlandırılan sisteme sahip; bu, ekranın hoparlör diyaframı olarak işlev görmesi anlamına gelir. Camın arkasındaki bir mekanik ile ekran titreşir ve ses çıkarır. "Crystal Sound OLED" cihazda müzik dinlerken ve video izlerken iki kanallı stereo ses sunmak için altta bir hoparlörle eşleştirilmiş.

Harika akıllı telefon hoparlörlerine sahip olmasının yanı sıra, LG G8 kaliteli kulaklıklarla daha iyi bir ses deneyimi için kulaklık jakı ve 32 bit bir HiFi Quad DAC de sunar. Tüm bunlar bir araya geldiğinde LG'nin amiral gemisi, şu anda alabileceğiniz en iyi müzik kalitesi sunan telefonlardan biri.

2) HTC U12 Plus

HTC U12 Plus, mükemmel ses kalitesi sağlayan Stereo hoparlörlere (Boombox) sahiptir. Ayrıca süper yüksek ses sunar ve ortalama bir odayı kolayca inletebilir. Ancak, hoparlörlerden biri alt kenarda olduğu için, önceki bazı HTC telefonlarda olduğu gibi öne bakan hoparlörü yok.

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3) Razer Phone 2

Olağanüstü ses kalitesi sunan Razer Phone 2'de öne bakan iki hoparlör bulacaksınız. Müziklerde hem bas hem de tiz dengesi çok iyi. Birçoklarına göre en iyi ses veren telefon durumunda.

4) Asus ROG Phone 2

Asus ROG Phone akıllı amplifikatöre sahip ve öne bakan iki stereo hoparlörü bulunuyor. Cihaz net bir ses deneyimi sağlıyor. Razer Phone 2 gibi, ROG Phone da oyuncuları hedef almaktadır. Arkadaki RGB logosu sayesinde çekici bir tasarıma sahip.

5) Samsung Galaxy S10e, S10, S10 Plus

Galaxy S10 cep telefonlarında güçlü bir akıllı telefon hoparlörü var. Her üç cihaz da – Galaxy S10 Plus, S10 ve S10e – AKG tarafından hazırlanan ve Dolby Atmos sesini destekleyen iki stereo hoparlör kullanıyor. Oldukça gürültülü ve etkileyici ses kalitesi sunuyorlar.

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