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Samsung, ertelenen Samsung Galaxy Fold'un Eylül ayında piyasaya sürülmesini beklediğini duyurdu. Cihazın 26 Nisan'da piyasaya sürülmesi gerekiyordu, ancak üreticinin lansmanı durdurmasına neden olan birkaç sorun ortaya çıktı. Îlk katlanabilir telefon Royale FlexPai geçen sene pazara sürülürken, Galaxy Fold büyük bir telefon üreticisi tarafından sunulan ilk katlanabilir cihaz olacaktı. Yeni duyuruya göre yenilenmiş Galaxy Fold eylül ayında geliyor.

Samsung Galaxy Fold Çıkış Tarihi Resmen Duyuruldu!

Gecikme, Best Buy ve AT&T'yi ön siparişleri iptal etmeye ve telefonu rezerve etmek için ödenen paraları geri ödemeye zorladı.

Samsung Elektronik şefi D.J. Koh, bu ayın başlarında Galaxy Fold'un yenilendiğini açıkladı. Cihazı gözden geçiren birimler ekran koruyucusunun sökülmesi gibi tipik hataları ortadan kaldırmayı başardılar. Başka bir sorun Galaxy Fold'un iç ekranındaki şişkinlikti. Cihazın menteşesinin üstündeki bir açıklığa giren maddelerin buna sebep olduğu bulundu. Sonuç olarak cihaz çalışmayı bırakıyordu. Neyse ki bu da çözüldü.

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Galaxy Fold'un koruyucu katmanı şimdi eskisinden daha uzun böylece yanlışlıkla sökülmüyor. Menteşenin üstüne ve altına eklenen koruma kapakları cihaza herhangi bir yabancı madde girmesini önleyecek. Ek olarak, ekranı güçlendirmek için Infinity Flex panelin altına metal katmanlar eklenmiş ve Samsung menteşe ile gövde arasındaki boşluğu azaltmış. Tasarım sorunlarını çözmenin yanı sıra, Samsung telefonun katlanabilir kullanıcı arayüzü için daha fazla uygulamayı optimize etmiş durumda.

Huawei Mate X de Eylül'de Çıkış yapıyor

Son testler yapıldıktan sonra şirket şimdi Eylül ayından başlayarak belirli pazarlarda Galaxy Fold'u piyasaya süreceğini söyledi. Samsung'un telefonu piyasaya sürmeye yaklaştıkça ürün hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıkacaktır.

Ayrıca eylül ayında Huawei Mate X de piyasaya sürülüyor. İçe katlanan Galaxy Fold'un aksine dışa doğru katlanan bir akıllı telefon olan Mate X'in başlangıçta Haziran ayında piyasaya sürülmesi gerekiyordu, ancak şimdi piyasaya Eylül ayından çıkacak. Katlanabilir telefon Android'in Google Play hizmetleriyle birlikte gelecek. Google, Huawei ile bağlarını kesti, ancak yasaktan önce Mate X'e lisans vermişti.

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Ne Samsung ne de Huawei'in güncelleme ile çözemediği önemli konulardan biri de katlanabilir telefonlarının fiyatı. Galaxy Fold'un 4G sürümü için 1.980 dolar ve 5G varyantının ise ekstra 150 dolara mal olacağı biliniyor. Huawei Mate X'in 5G özellikli fiyatı ise 2.600 ABD Doları değerinde.