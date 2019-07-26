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Günümüzde insanlar taşınabilir el fenerlerini nadiren kullanıyor. Önceleri bu el fenerlerinin birçok kullanımı vardı. Ancak yıllar geçtikçe bazı şeyler değişiyor. Hemen hemen tüm cep telefonlarında el feneri özelliği vardır. Varsayılan çözümler fazla gelişmiş değil. Daha iyi üretkenlik sunan en iyi Android el feneri uygulamalarına yer verdik.

Android İçin En İyi El Feneri Uygulaması

1) Super Bright LED Flashlight

Super Bright LED Flashlight, Android için en iyi el feneri uygulamalarından biridir ve kullanımı çok güvenlidir. Pil tüketimi veya başka bir şeyden endişelenmeniz gerekmez. Kaynaklarınızı sonuna kadar kullanır. Bu sayede cep telefonunuzdan en yüksek parlaklığı almış olursunuz. Işık parlaklığını arttırmanızı veya azaltmanızı sağlayan bir güç çubuğu var.

2) Icon Torch

Icon Torch, kullanıcı arayüzü, reklam, ayar veya başka bir şey olmadığından oldukça farklı çalışır. Evet, uygulama ücretsiz olarak kullanılabiliyor ve Android 2.3 veya daha yeni bir sürümde çalışabiliyor. Bu uygulamayı yükledikten sonra ekranınızda bir simge görünür. İstediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Bu ikona dokunursanız feneriniz açılır. İkinci dokunuş ışığı kapatır. En hızlı el feneri uygulaması olduğu söylenebilir.

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3) Flaslight

Flashlight, cep telefonunuzun fenerini istediğiniz kadar açmanızı sağlayan basit bir Android uygulamasıdır. Arabanızın anahtarını ararken ya da kitap okurken bu pratik Android uygulamasından yardım alabilirsiniz. Flashlight uygulaması Android 4.0 veya sonraki sürümlerle uyumludur. Bu nedenle, hemen hemen tüm telefonlarda sorunsuz bir şekilde çalışır.

4) Torch (Slim Gears)

Android 2.3.3 veya sonraki sürümler için mevcut olması nedeniyle eski cihazlarda aranan el feneri uygulamasıdır. Ana ekran ve kilit ekranı widget'ları var. Tek düğmeli bir uygulama. Widget'lar sayesinde el fenerini en hızlı şekilde açabiliyorsunuz. Diğer bir şey de pil tasarrufu için otomatik kapanma özelliğini kullanabiliyor olmanız.

5) Flashlight

Sadece el fenerini açıp kapatabileceğiniz basit bir uygulama istiyorsanız, Flashlight'ı denemelisiniz. Tüm beklenen seçeneklere sahiptir. İlgili simgeyi durum çubuğunda gösterebilir, bir ses çalabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Tüm bunlar Ayarlar panelinden değiştirilebilir.

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