Google Fotoğraflar ile Drive'ın Eşitlenmemesi Sorunu

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Google Fotoğraflar ile Google Drive'ın eşitlenmemesi sorununu ele alacağız. Artık PC'den Google Fotoğraflar klasörüne erişmek istiyorsanız Autosync uygulamasını kullanmanız gerekiyor. Google Drive için sunulan Autosync ile Android dosyalarını Drive'daki "Google Fotoğraflar" adlı bir klasörle senkronize edebilirsiniz. Daha da iyisi, bilgisayardan Google Fotoğraflar klasörüne dosya aktarabilirsiniz ve yine otomatik olarak telefon klasörüyle senkronize edilir.

Google Fotoğraflar ile Google Drive'ın Eşitlenmemesi Sorunu

Bu yazımızda bu eksikliği gidermek için Autoysnc uygulamasını kullanacağız.

Android için Autosync indir

Kullanıcı Arayüzü ve Gezinme

Autosync uygulamasını başlattığınızda, sizden Google Drive hesabınızı bağlamanızı ister. Bundan sonra, uygulama sizi ana ekrana yönlendirir.

Ana ekran üstte üç sekmeden oluşur: Senkronizasyon işlemi, Google Drive hesap kullanımı ve uygulamanın mevcut durumu gösterilir. Senkronizasyon geçmişi de bulunur. Synced Folders kısmında eşitlenmiş klasörlerinizi görebilirsiniz.

Ayrıca yeni klasörler oluşturabilir ve var olanları ayarlayabilirsiniz. Nasıl yapacağınızı gösterelim.

Eşitleme Klasörü Oluşturma

'+' Simgesine bastığınızda klasör oluşturma ekranına yönlendirilirsiniz. Burada Google Drive'dan bir klasör seçmeniz gerekir.

Şimdi bulut depolama uygulamasındaki Google Fotoğraflar klasörüyle senkronize etmek istediğiniz cihazdan bir klasör seçmeniz gerekiyor. Bu yazı için Facebook klasörünü seçtik. Burada birkaç seçenek var. Onları anlayalım.

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Eşitleme klasörlerine dair şu seçeneklere sahipsiniz:

Two-way, her iki klasörü de eşitler (Drive ile Fotoğraflar gibi)

her iki klasörü de eşitler (Drive ile Fotoğraflar gibi) Uploud only, cihaz klasörlerini buluta yükler

cihaz klasörlerini buluta yükler Uploud then delete, yüklenen görüntüleri PC'den siler

yüklenen görüntüleri PC'den siler Uploud mirror, cihaz klasörünün bir kopyasını buluta yükler

cihaz klasörünün bir kopyasını buluta yükler Download only , sadece yeni eklenen görüntüleri buluttan cihaza aktarır

, sadece yeni eklenen görüntüleri buluttan cihaza aktarır Download then delete 'i seçerseniz indirme işleminden sonra dosyaları bulut klasöründen siler

'i seçerseniz indirme işleminden sonra dosyaları bulut klasöründen siler Download mirror, bulut dosyasının kopyasını cihaza yükler

Two-way seçerseniz o andan itibaren ne zaman Facebook'tan fotoğraf indirirseniz, Google Drive'daki Google Fotoğraflar klasörüne otomatik olarak yüklenecek. Benzer şekilde daha fazla eşitleme klasörü oluşturabilirsiniz. Tüm veriler cihaz klasörüne gelir gelmez Google Fotoğraflar klasörüne yüklenir.

Tavsiyemiz kamera klasörü için Two-way seçmeniz, böylece PC'den yüklenen tüm görüntüler cihaz kamerası klasörüne gelebilir. Diğer cihaz klasörleri için, Uploud only diyebilirsiniz.

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