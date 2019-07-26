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İddialı Honor 20 Pro artık bir çıkış tarihine sahip durumda ve bu tarih çok da uzakta değil. Honor geçtiğimiz saatlerde, güçlü amiral gemisi telefonunun 2 Ağustos'tan itibaren küresel olarak piyasaya sürüleceğini açıkladı. Honor 20 Pro'yu ilk alan ülkeler Rusya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Polonya, Malezya, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer pazarlar olacak. Türkiye muhtemelen listede olacak.

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Honor 20 Pro Çıkış Tarihi Açıklandı

Honor 20 ile birlikte sunulan Honor 20 Pro modeli biraz geliştirilmiş bir dörtlü kamera ve daha büyük bir batarya ile birlikte geliyor, ancak bunun dışında, bu telefonlar neredeyse birbirlerinin aynılar.

Fiyatlandırma söz konusu olduğunda Honor 20 Pro Rusya'da 555 dolara eşdeğer bir fiyata satın alınabilecek ancak fiyatlar ülkeye bağlı olarak büyük ölçüde değişebiliyor.

Honor 20 Pro Özellikleri

Güçlü Kirin 980 işlemcisinin yanı sıra Honor 20 Pro'nun ana satış noktaları Sony IMX586 sensörlü etkileyici dörtlü kamera (48 MP + 12 MP + 8 MP + 2 MP) ve büyük 6.26 inçlik IPS LCD "All-view" ekran olacak. Bu panelde 32 megapiksel özçekim kamerası barınacak. Deliği büyüklüğü 4.5 mm.

Yazılım anlamında Honor 20 Pro Android 9.0 Pie ile birlikte geliyor ve sorunsuz bir oyun deneyimi için GPU Turbo 3.0 sunuyor. Çoğu kablolu ve kablosuz kulaklığı destekleyen Sanal Surround sistemi ve Ultra Yüksek ISO Duyarlılığı gibi çok çeşitli özellikleri var. Ayrıca düşük ışıkta normalden çok daha iyi fotoğraflar çekmesi bekleniyor.

Cihaz 2 Ağustos'ta Rusya'da satışa sunulacak ancak Türkiye henüz resmi ülkeler arasında gösterilmedi. Diğer yandan "diğer ülkeler" ibaresi muhtemelen Türkiye'yi de kapsıyor.

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