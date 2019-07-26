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DeNA'nın yeni Pokemon mobil oyunu olan Pokemon Masters (Fire Amblem Heroes, Super Mario Run ve diğer Nintendo mobil oyunlarının arkasındaki stüdyo) çok yakında iOS ve Android cihazlarına geliyor. Pokemon Şirketi daha önce oyunun bu yaz bir tarihte çıkacağını söylemişti, ancak şimdi App Store sayesinde kesin çıkış tarihini biliyoruz.

Pokemon Masters Ön Kayıtları Başladı!

Resmi Pokemon web sitesi hala Pokemon Masters'ı "2019 yaz için planlanıyor" olarak listelese de, Apple'ın dijital mağazasına göre oyunun 29 Ağustos'ta çıkış yapması bekleniyor. Pokemon Company için konuşan bir PR temsilcisi oyunun çıkış tarihinin 29 Ağustos olduğunu doğruladı; Ancak temsilci bu tarihin değişebileceğini ve kesinleşince resmen ilan edileceğini belirtti.

Bu arada, bazı ülkeler Pokemon Masters'ı biraz daha erken oynayabilecekler. Bu hafta oyunun önizleme sürümü Singapur'daki Android cihazlarına gönderiliyor. Önizleme sürümü ayrıca Kanada'ya da gelecek. Önizleme sürümünde kaydedilen ilerleme, final sürüme aktarılabilecek.

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Pokemon Masters oynamak için istekliyseniz, oyun için ön kayıt yaptırabilirsiniz. iOS için App Store ve Android için Google Play'de arama yapmanız yeterli. Oyuna ön kayıt yaptıran herkes, indirmeye hazır olduğunda bir bildirim alır. Diğer pek çok mobil oyun gibi, Pokemon Masters da isteğe bağlı mikro satın alımlara sahip olacak. Resmi Pokemon web sitesinde daha fazla ayrıntı okuyabilirsiniz.

Pokemon Masters, dünyanın dört bir yanından gelen ünlü Pokemon eğitmenlerinin Pokemon Masters League turnuvasına katılmak için bir araya geldiği Pasio adlı yeni bir ada bölgesinde geçmektedir. Gym rozetleri kazanmak için oyunda 3'e 3 Pokemon savaşları yapabileceksiniz.

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