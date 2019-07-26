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Xiaomi'nin ShareMe uygulaması nasıl kullanılır? Yüz milyondan fazla indirmeyle, Xiaomi'nin ShareMe uygulaması (daha önce Mi Drop olarak biliniyordu) Play Store'daki popüler dosya aktarım uygulamalarından biridir. Bu uygulama telefonlar arasında dosya paylaştırmak için Wi-Fi Direct'i kullanır. Bu özellik dizüstü bilgisayarlar ve bilgisayarlar ile uyumludur.

Xiaomi'nin ShareMe Uygulaması Nasıl Kullanılır?

ShareMe ile Dosya Transfer Etmek

ShareMe temiz ve minimalist bir tasarıma sahip. Tüm seçenekler ana ekranda. Bunun da ötesinde dosya adlarını veya türlerini aramanız için harika bir arama özelliği var.

ShareMe alıcı telefonunda da kurulu olmalıdır.

Adım 1: ShareMe uygulamasını ilk kez kullanıyorsanız, telefonunuzdaki fotoğraflara, dosyalara ve diğer medya içeriğine erişmesine izin vermeniz gerekir. Ardından, avatarınızı ve adınızı seçin.

Adım 2: Tüm izinler verildikten, Send düğmesine dokunun ve aktarmak istediğiniz dosyaları seçin. Varsayılan olarak, ShareMe yalnızca yüklü uygulamaları görüntüler. Ancak, şarkıları, belgeleri ve diğer ses dosyalarını da gönderebilirsiniz. Tek yapmanız gereken üst şeride göz atmak.





Dosyaları seçtikten sonra Send üzerine dokunun. Bu arada, diğer telefonda aynı kurulum tatbikatını takip ettikten sonra modu Receive olarak ayarlayın.

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Alternatif olarak, QR kod ile dosya göndermek için QR kodunu tara düğmesine de basabilirsiniz. Bu adım genellikle etrafta çok fazla telefonun bulunduğu senaryolarda kullanışlı olur. Ayrıca, daha az zaman alır.

Adım 3: Her şey ayarlandıktan sonra, telefonunuz alıcı telefonu aramaya başlar. Telefon yakındaysa, alıcının avatarını "radarda" göreceksiniz.

Aktarım tamamlandığında, aktarımı sonlandırmak için sol üst köşedeki küçük Çapraz / İptal simgesine basmanız yeterlidir.

ShareMe tüm klasörü ve birden fazla dosyayı aktarmanıza izin verse de, dosyaları ve belgeleri aynı anda birden fazla kişiyle paylaşmanıza izin vermez.

Dosyaları PC'ye Aktarın

ShareMe sadece Android cihazlar arasında dosya gönderip paylaşmaz. Dosyaları telefonunuzla PC'niz arasında da taşıyabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey devam etmeden önce aynı Wi-Fi ağına bağlanmaktır.

Ardından, ShareMe uygulamasının sol menüsünü açın ve Connect to computer seçeneğini seçin. Start'a dokunun ve listeden Portable'ı seçin. Sayfanın altında FTP sunucusu adresini göreceksiniz.

Windows 10 PC veya dizüstü bilgisayarınızda Dosya Gezgini'ni açın ve adresi klasör konumunu gösteren satıra yapıştırın. Enter tuşuna basın, telefonunuzdaki tüm dosyaları PC'nizde göreceksiniz. Hepsi bu kadar!

Güvenlik için FTP şifresi koyabilirsiniz.

Dosyaları iPhone/iPad'e Aktarmak

ShareMe uygulaması dosyaların iPhone gibi diğer cihazlarla İnternet kullanmadan aktarılmasını sağlar.





Uygulamanın sol menüsünü açın ve WebShare'i seçin. Seçim yaparken bir hotspot kullanıcı adı ve şifresini göreceksiniz.

Şimdi, alıcı cihazdan Wi-Fi ayarlarını açın ve görüntülenen ağa bağlanın. Ardından bir FTP adresi ve QR kod göreceksiniz.

Bu işlem ile ilgili tek sorun, hızın biraz yavaş olmasıdır. Büyük dosyalar için sorun olabilir.

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