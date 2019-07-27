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Birçok insan beyaz gürültüyü yatıştırıcı bulur. Verimliliği artırmak ve odaklanmaya yardımcı olmak için çalışma sırasında kullanılabilir. İşten verilen bir mola sırasında, kestirmeden önce veya hatta geceleri uyumadan önce aşağıdaki en iyi beyaz gürültü uygulamalarını kullanabilirsiniz.

Android İçin Beyaz Gürültü Uygulamaları

Birçok geliştirici, beyaz gürültüsünün artan kullanımının farkında ve hem Android hem de iOS cihazları için uygulamalar yapıyor. Bir Android telefona sahipseniz ve en iyi ücretsiz beyaz gürültü uygulamalarını bulmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz.

myNoise

myNoise, piyasadaki en iyi beyaz gürültü uygulamalarından biridir. Tamamen ücretsiz, tonla özelleştirme ve ses seçenekleri sunar. Radyodaki statik sesine benzeyen beyaz seslerin yanı sıra, biraz daha ağır olan kahverengi sesleri (örneğin şiddetli yağmurları) veya rüzgârın yumuşak sesleri gibi pembe sesleri dinleyebilirsiniz.

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Bu uygulama aynı zamanda çan veya okyanus gibi sesler içerir ve hatta bir binaural beat jeneratöre sahip. En iyi bölüm, başka bir uygulamada müzik çalıyor olsanız bile, bu uygulamanın arka planda çalışmasıdır. Sesler böylece birbirine karışır. Örneğin yağmur sesleriyle müzik sesinin karıştığını göreceksiniz.

Baby Sleep

Baby Sleep, Relaxio tarafından geliştirilen bebekler için beyaz gürültü uygulamasıdır. Tüm tema bebeklerin etrafında dönüyor ve kullanımı gerçekten sevimli ve kolay. Sesler, cihaz sesleri (vakum, çamaşır makinesi vb.), yağmur sesleri, hayvanlar vb. gibi kategorilere ayrılmıştır.

Ayrıca bebeğinizi uyutmak veya bir rutine bağlı kalmak için yararlı olabilecek alarm ve zamanlayıcı özellikleri de var. Bu uygulamanın tek dezavantajı, yeni sesler eklenmesine veya kaydedilmesine izin vermiyor.

Neyse ki uygulamaya eklenmiş olan ninnileri her zaman çalabilirsiniz. Bu uygulama reklam desteklidir, ancak reklamlar hiçbir şekilde müdahaleci değildir ve bu nedenle uygulamanın performansını etkilemez.

White Noise Generator

White Noise Generator üstteki app'in daha gelişmiş bir versiyonudur. Kişileştirmeler bu uygulamanın temel özelliği ve bu nedenle en iyi beyaz gürültü uygulamaları arasında olmayı hak ediyor.

Bu beyaz gürültü uygulaması arka planda da çalışır. Masanızda otururken ve çalışırken, farklı doğa seslerini bir araya getirebilir ve bir ormanda nehirde hissedebilirsiniz. Dolayısıyla net bir odaklanma sağlayacaktır. Uygulama ücretsiz ancak dayanılmaz olmayan reklamlara sahip.

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