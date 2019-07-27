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Anonim bir kaynaktan gelen bilgilere göre Apple'ın kalite kontrol ekipleri sık sık Siri konuşmalarında insanların kişisel sohbetlerini duyuyor ve onların "yatak odalarına" kadar giriyor. Sadece birkaç saniye uzunluğunda olan seslerde bazen sağlık durumu gibi özel bilgiler de ortaya çıkıyor.

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Apple Çalışanları Sık Sık İnsanların Siri Konuşmalarını Duyuyor

Apple, kullanıcı gizliliğine karşı sürekli olarak sert bir duruş sergilemiştir. Verileri şifrelemeye odaklanıyor ve arka kapıları (sistem açıklarını) sık sık kapatıyor. Şirket kamuya açık bir şekilde gizlilik söz konusu olduğunda kullanıcılarına destek verdiğini göstermiştir. Ancak bu hamlesi şüphe uyandırıyor.

Apple'da son zamanlarda bazı kaymaların olmadığını söylemek doğru olmayacaktır. Dinlenen Siri konuşmaları arasında tıbbi bilgiler, ilaç kullanımı ve samimi sohbetler de var. Apple görevlileri bu etkileşimleri çeşitli yönleriyle derecelendirmekte. Siri aktivasyonunun bilerek mi yoksa kazayla mı yapıldığını, Siri'nin idare edebileceği bir talep olup olmadığını ve cevabının uygun olup olmadığını araştırıyorlar.

Kayıtlar, kullanıcının kimliğini korumak için "takma isim" özelliğine sahiptir ancak uygulama bilgileri, kişiler ve konumlar dahil olmak üzere kişisel bilgiler içerebiliyor. Apple, bu bilgiyi konumdan kaynaklı bir sorun olup olmadığını ve Siri'nin cevaplarının bölgesel uygunluğunu test etmek için kullandığını söylüyor.

Görünüşe bakılırsa siz siz olun Siri'yi özel buluşmalarınızda kapalı tutun.

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