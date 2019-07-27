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Apple Music Abonelik iptali nasıl yapılır? Şu anda Apple Music ücretsiz deneme sürümünü kullanıyor, ancak hizmetin düzenli olarak aldığı ücretten memnun değilseniz şimdi iptal edebilirsiniz. Aylık ücret talep edilmemesi için üçüncü ayın bitiminden önce (veya öğrenciyseniz altıncı ay) iptali gerçekleştirmeniz gerekiyor.

Apple Music Abonelik İptali Nasıl Yapılır?

Mac veya PC'de iTunes kullanmanıza gerek kalmadan Apple Music aboneliğinizi doğrudan iPhone, iPad veya iPod touch'ınızdan iptal edebilirsiniz. Bunu yapmak için, Ayarlar> App and iTunes Store'a gidin ve menünün üstündeki Apple Kimliği'ne dokunun (bu Apple Kimliği'niz Apple Music hesabınızla ilişkili kimlik değilse Oturumu Kapat deyin ve sonra doğru Apple kimliği ile giriş yapın).

Hesap Ayarları sayfasında, "Abonelikler"i bulun ve Yönet'e dokunun. Apple Music aboneliğiniz en üstte listelenir. Apple Music abonelik seçeneklerinizi değiştirmek için şimdi bu alanın üzerine dokunun.

Apple Music üyeliğinizi deneme süresi bitmeden iptal etmek için "Otomatik Yenileme"nin yanındaki kısma dokunun. Seçiminizi onaylamanız istenir; işlemi tamamlamak için Kapat'a dokunun.

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Apple Music'in bireysel veya aile planlarına tekrar abone olmak ve aylık olarak ödeme yapmaya dönmek için ileride tekrar bu sayfaya gelebilirsiniz. Apple Music'i bir daha iptal etmek istiyorsanız, burada belirtilen adımları tekrarlamanız yeterlidir. Tüm işlemler iPhone'un yanında iPad ve iPod için de geçerli.

iTunes ile İptal Etmek

Apple Music ayrıca iTunes üzerinden de iptal edilebilir. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli.

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iTunes uygulamasını açın

Toolbar üzerinden hesap adınıza dokunun ve açılır menüden Hesap Bilgileri 'ni seçin.

'ni seçin. En aşağıya kaydırın ve Ayarlar'a tıklayın.

Abonelikler'e tıklayın

Apple Music'in yanındaki Yönet'e basın.

Otomatik Yenileme için Kapalı'yı seçin.

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