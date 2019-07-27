BMW Apple CarPlay İçin Yıllık 80 Dolar Ücret Alacak

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Pek çok otomobil üreticisi Apple CarPlay'i üst model bir seçenek ya da tüm modeller için temel özellik olarak sunuyor ancak görünüşe bakılırsa BMW müşterilerinin bu hizmeti kullanması için onlardan yıllık ücret almayı planlıyor. Yeni BMW araba sahipleri şirkete her yıl 80 dolar ödeyerek Apple CarPlay'i kullanacak. Maliyeti geri kazanma hamlesinden daha çok para kazanmaya yönelik kapitalist bir hareket gibi görünüyor.

BMW'lerde Apple CarPlay Kullanmak Yıllık 80 Dolara Mal Olacak

Apple CarPlay ve Android Auto, otomobil üreticilerinin sıradaki araba modellerinde kullanmaya başladığı popüler bir özellik haline geldi. Mazda gibi bazı üreticiler telefon ekranını araç ekranına yansıtma gibi teknolojileri daha yüksek modellerinde ekstra bir özellik olarak sunuyor. Hyundai gibi diğerleri ise bu yazılımları tüm paketlerde standart hale getirdi. Ancak yalnızca BMW herkesin ücretsiz olarak eriştiği bir özellik için yıllık ücret alacak gibi görünüyor.

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Alman otomobil üreticisi, 2019 model BMW'ler ve gelecek modeller için yıllık 80 dolarlık bir abonelik ücreti alacağını duyurdu. Otomobil sahipleri abonelik ücreti ödemeye başlamadan önce hizmeti başlangıçta bir yıl boyunca ücretsiz kullanacak. Yeni BMW sahipleri alternatif olarak "ömür boyu abonelik" için 300 dolar ödeyebiliyorlar ki teknik olarak sadece 20 yıl sürüyor.

Gerçekçi olursak bir BMW'ye para ödeyebiliyorsanız her yıl 80 dolar ya da 20 yıl için 300 dolar büyük olasılıkla sorun değil. Yine de BMW'nin rakip lüks markalar ve hatta daha uygun fiyatlı markaların tamamen ücretsiz olarak sunduğu teknoloji için ücret istemesi gülünç. Ayrıca Google Asistan'ın BMW mobil uygulamasına bağlanabilmesine rağmen, Android Auto'nun hiç sunulmaması bile dikkat çekicidir.

CarPlay'in bir abonelik hizmetine dönüştürülmesiyle ilgili Apple'dan resmi bir açıklama olmadı. Ancak, tüm işlemlerin akıllı telefonda gerçekleştiği göz önüne alındığında konsept saçma görünüyor. Araç yapımcıları için CarPlay'in uygulanmasında büyük bir maliyet yok, bu nedenle kurulum maliyetlerini telafi etmek için abonelik hizmetini kullanma olasılıkları bulunmuyor.

iOS 13 bu sonbaharda piyasaya sürüldüğünde Apple CarPlay'e birkaç yeni özellik ekleyecek. Bunlardan biri aynı anda birden fazla uygulamanın kontrollerini ve bilgilerini gösteren yeni bir işlev olacak. Ne yazık ki, yeni BMW sahipleri bu yeni özellikleri kullanma ayrıcalığına erişmek için ödeme yapmak zorunda kalacaklar.

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