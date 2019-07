REKLAMLAR



Samsung Galaxy J7 Duo Android Pie güncellemesi alıyor. Beklenen oldu ve Samsung, başka bir Galaxy J serisi telefonu için Android Pie güncellemesini yayınladı. Galaxy J7 Duo çok az pazarda piyasaya sürüldü ve yüksek performanslı işlemciye sahip ilk Galaxy J serisi telefon olma özelliğini taşıyor. Telefonda Exynos 7884 yonga seti var. Bu set Exynos 7885'in bir miktar yavaşlatılmış versiyonu ve ilk kez Galaxy A8 (2018)'de kullanıldı. Ve bugün telefonun işletim sistemi Android'in en yeni resmi sürümüne geçiyor.

Samsung Galaxy J7 Duo Android Pie Güncellemesi Alıyor





Güncelleme şu anda J7 Duo'nun piyasaya sürüldüğü ilk pazar olan Hindistan'da yayınlandı. 1270 MB indiriliyor ve Samsung'un yeni One UI (sürüm 1.1) arayüzü cihaza kuruluyor. Diğer amiral gemisi olmayan Galaxy akıllı telefonlarda olduğu gibi tüm Android Pie ve One UI özellikleri bu cihazda olmayacak. Aslında büyük özellikler açısından çok az şey var. Night mode ve Android Pie'ın Digital Wellbeing'i dışında diğer hepsi One UI özelliklerinin listelendiği makalelerde ayrıntılı olarak anlatılan çoğunlukla küçük şeyler.

Güncelleştirme, Temmuz 2019 güvenlik düzeltme ekini içerir ve yazılım sürümünü J720FDDU4BSG7'ye taşır. Türkiye'ye ulaştığında Ayarlar »Yazılım güncelleme menüsünde Güncellemeleri elle indir seçeneğine dokunarak telefona indirilebilirsiniz. Windows veya macOS kullandığınız sürece Samsung'un Smart Switch yazılımından da faydalanabilirsiniz.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum