REKLAMLAR



Sahip olduğunuz Android telefonun root'lu olup olmadığını kontrol etmek için çok fazla çaba sarf etmeniz gerekmiyor. Android'li bir akıllı telefonda root erişimini sağlamak kolay değil, özellikle işlemi ilk kez gerçekleştiriyorsanız. Cihazı root'ladıysanız bu konuda zaten bilgi sahibisinizdir. Bu, kendiliğinden ya da yanlışlıkla gerçekleşecek bir şey değil.

Kullandığınız telefonda root erişiminin sağlanıp sağlanmadığını kolayca kontrol edebilirsiniz.

Android Telefonun Root'lu Olup Olmadığını Kontrol Etmek

Cihaz Üzerinden Kontrol

Android cihazın root'lu olup olmadığını anlamanın iki kolay yöntemi var. Öncelikle cihazda SuperSU, SU ya da SuperUser uygulamasının olup olmadığını uygulama tepsisinden kontrol edin. Kuruluysa cihaz muhtemelen root edilmiştir.

Elbette akıllı telefona SU basitçe yüklenmiş ve cihazda esasen root erişimi sağlanmamış olabilir. İkincil bir fikir almak için Root Check isimli uygulamayı yükleyebilirsiniz. Ücretsiz bir Android uygulaması olan Root Check ile cihazın root'lu olup olmadığını kolayca anlayabiliyorsunuz.

REKLAMLAR



PC'den Kontrol

Android telefonun root'lu olup olmadığını PC üzerinden görmek istiyorsanız Command Prompt / Komut İstemi aracını kullanmanız lazım. Bunun için PC'de ADB Tools yüklü olmalı ve Android cihazda USB Debugging / USB Hata Ayıklama seçeneği etkinleştirilmeli.

Android telefonu PC'ye USB kablosu ile bağlayın. Komut İstemi aracını yönetici olarak çalıştırın. adb shell su komutunu girin.

Ekran görüntüsündeki mesajı alıyorsanız cihaz root'lanmamış demektir.

REKLAMLAR



Akıllı telefonunuzda yaşadığınız sorunlara çözüm bulmak için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.