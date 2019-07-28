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1993 yılında DOOM adlı küçük bir oyun mütevazı bir oyun stüdyosu olan id Software tarafından yayınlandı. DOOM oyun dünyasında çarpıcı bir iz bıraktı. 25 yıl sonra Bethesda klasik DOOM oyunlarını yeni platformlara taşıma kararı aldı. Bu platformlar arasında Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Android ve iOS bulunmakta.

DOOM, DOOM II ve DOOM 3 Nintendo Switch, Xbox One ve PlayStation 4 oyun konsolları için indirilebilir durumda. Android ve iOS işletim sistemli mobil cihaz kullanıcıları ise bu oyunlardan ilk ikisini indirebiliyor. Oyunları denemek istiyorsanız Google Play Store ya da App Store'u ziyaret ederek 5 USD (32.99 TL) bedeli gözden çıkarmanız gerekecek.

Android ve iOS: Orijinal DOOM Oyunları Yayınlandı

Orijinal oyun, DOOM 1993'teki tüm içeriği ve dördüncü genişletme paketi Thy Flesh Consumed'ı içeriyor. DOOM II ise topluluk ve geliştiricilerin eseri olan 20 ek seviyelik Master Levels ile geliyor.

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Klasik DOOM oyunu 2009'da iOS için yayınlanmıştı. DOOM II iOS için ilk kez yayına alınmış oldu. DOOM ve DOOM II ise Android'e ilk defa port ediliyor.

Küçük bir sorun var: Oyunları oynayabilmek için Bethesda hesabınızın olması lazım. Hesabınız yoksa yeni bir hesap oluşturmanız gerekiyor. BehesdaNet oturum açma zorunluluğu klasik DOOM oyuncularını ödüllendirmeyi amaçlayan Slayers Club için söz konusu.

Bethesda oturum açma zorunluluğunun opsiyonel olması gerektiğinin farkında ve oturum açma zorunluluğunu ortadan kaldıracak güncelleme için çalışmaların sürdüğü bilgisi var.

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