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Bilinmeyen bazı sebeplerden Apple iPad uyumlu WhatsApp uygulaması hayata geçirilmedi. Bu durum yalnızca geliştiricinin aldığı bir karar gibi görünmüyor. Mac için geliştirilen WhatsApp sürümü de bağımsız şekilde görev alamıyor, kullanıcıların mesajlara erişebilmek ve WhatsApp'ı kullanabilmek için iPhone'larının da internete bağlı olması zorunluluğu söz konusu.

Mac kullanıcıları en azından WhatsApp ile mesajlaşabiliyor ama iPad kullanıcıları uygulamanın masaüstü versiyonunu ziyaret etmedikleri sürece bu imkandan yoksunlar. Güvenilir bir kaynağın verdiği bilgiye bakılırsa iPad için WhatsApp uygulaması kullanıma hazır.

iPad Uyumlu WhatsApp Hazır, Çalışmalar Devam Ediyor

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Kaynağa göre WhatsApp bir hesabın aynı anda birden fazla cihazda kullanılabilmesini sağlayan bir sistem üzerinde çalışıyor. Yeni çoklu platform sistemi hayata geçirildiğinde ve iPad uyumlu WhatsApp kullanıma açıldığında kullanıcılar iPhone'larındaki WhatsApp uygulamasını silmeden ana WhatsApp hesaplarından iki cihazda da yararlanabilecek. Yine Android ve iOS cihazlarda aynı WhatsApp hesabının kullanılabilmesi söz konusu olacak. UWP uygulaması ile akıllı telefon o an internet bağlantısına sahip olmasa da PC'den kullanım mümkün hale gelecek.

WhatsApp'ın iPad sürümünün beklemede kalmasının nedeni olarak bu çoklu platform sisteminin tamamlanmaması gösteriliyor. WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme teknolojisinin de daha ileri bir noktaya taşınması ihtimal dahilinde. Önümüzdeki aylarda bu uygulama ve çoklu platform sistemi hakkında daha fazla bilginin açığa çıkması muhtemel.

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