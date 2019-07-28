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Samsung Galaxy A70, Galaxy A50 ve Galaxy A30 farklı fiyat segmetindeki üç popüler akıllı telefon olarak dikkat çekiyor. Her üçü de en son OneUI'lı Android 9.0 çalıştırmakta. Bu yazıda Galaxy A70, Galaxy A50 ve Galaxy A30'da ekran görüntüsünü almanın farklı yollarını ele alacağız.

Samsung Galaxy A Telefonlarda Ekran Görüntüsü (A70, A50, A30 vb.)

Galaxy A70'de, A30'da ya da A50'de ekran görüntüsü almak istiyorsanız, bunun birçok yolu bulunuyor. Toplamda üç yol var. Bu yöntemler donanım tuşları, avuç içi hareketi (palm swipe) ve yardımcı buton (Assistive) oluyor.

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Galaxy A telefonunuzda ekran görüntüsünün alınmasını istediğiniz ekrana gidin.

Ses Kısma ve Güç Düğmesine aynı anda basılı tutun.

Ekran görüntüsü otomatik olarak galeriye kaydedilecek.

Avuç içi yöntemini kullanılarak ekran görüntüsü alma

Avuç içi (Palm Swipe) hareketini etkinleştirin. Bunu Ayarlar-> Gelişmiş özellikler-> Hareketler'e giderek yapabilirsiniz.

Ekran görüntüsü çekmek istediğiniz ekranda, avcunuzun kenarını ekran boyunca sürükleyin

Ekran görüntüsü Galeri-> Ekran görüntüsü klasörüne kaydedilir.

Yardımcı (Assistive) Menü kullanarak ekran görüntü almak

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Ayarlar-> Erişilebilirlik-> Yetenek ve etkileşim menüsüne erişin. Asistan menüsünü açın.

Asistan menüsü ekranda görünecektir. İstediğiniz yere taşıyabilirsiniz.

Ekran görüntüsünü yakalamak istediğiniz noktada Assistant menu -> Ekran görüntüleri seçeneklerine dokunun.

Ekran görüntüsü kaydedilecek.

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