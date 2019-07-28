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Samsung Galaxy A50, 4000 mAh gibi büyük bir batarya ile geliyor. Büyük batarya ile birlikte hızlı şarj desteğine de sahiptir. Diğer telefonlara göre iyi bir batarya ömrü sağlar. Ancak Galaxy A50 telefonunuzda artık pil ömrünün, eskisi gibi iyi olmadığını düşünüyorsanız bu yazımızda pil ömrünü uzatan birkaç ipucuna yer verdik. İşte Galaxy A50'nin pil ömrünü arttırmak veya uzatmak için adımlar.

Samsung Galaxy A50'de Pil Ömrünü Uzatmak

Galaxy A50'de en çok şarj tüketen faktörler ekran, üçüncü taraf uygulamalar ve konum servisleridir. Önce neyin şarjı hızlı tükettiğini analiz etmek her zaman önemlidir.

Arka planda çalışan uygulamaları analiz edin

Arka planda çalışan birçok uygulama olma olasılığı vardır. Bu tür sorunları kontrol etmenin ve düzeltmenin basit bir yolu cihazın bakım özelliğini kullanmaktır.

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Ayarlar >> Cihaz Bakımı'na gidin.

Bataryaya dokunun.

Çalışan tüm uygulamaları ve her uygulamanın ne kadar şarj tükettiğini göreceksiniz.

"Güç Tasarrufu" düğmesine basarsanız bu tür uygulamaların tümü kapanır.

Kullanılmayan uygulamaları kaldırın

Bazı uygulamalar kullanmasanız da arka planda çalışabilir. Pil ömründen tasarruf etmek için bu tür uygulamaları kaldırabilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Kullanılmayan uygulamaları kaldırmak için,

Ana ekranda, uygulamaya uzun basın.

Kaldır simgesine ve ardından Tamam'a dokunun.

Ayarlarlar >> Uygulamalar bölümüne giderek kaldırabilirsiniz.

Kullanılmayan uygulamaları devre dışı bırakmak

Bazı uygulamalar kaldırılamaz. Ancak, bu tür uygulamaları devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun için daha önce belirtilen aynı adımları izleyin. Ancak kaldırma yerine Devre Dışı Bırak'ı seçin.

Bu internet kullanımınızı da koruyacaktır. Çünkü cihazınız kullanılmayan uygulamaları güncellemeyi bırakacaktır.

Her Zaman Açık Ekran'ı (AOD) kapatmak veya zamanlamak

Galaxy A50 always on display destekler. Ekranı etkinleştirmeden tarih ve saat gibi belirli bilgileri görmenizi sağlar. Bu ekran az da olsa pilinizden bir miktar güç tüketir. AOD'yi kapatıp açabilirsiniz:

Ayarlar >> Ekran kilidi ve güvenlik> Ekran kilidi ve Daima açık ekran.

AOD kaydırıcısına dokunarak AOD'yi kapatın

Zamanlayıcıyı ayarlamak içinse verilen adımları izleyin.

WiFi, Bluetooth ve GPS'i kullanılmadığında kapatmak

Bir sinyal özelliklerini kullanılmadığında kapatırsanız A50'nin pil ömrü artacaktır.

Güç tasarrufu modunu açın

Galaxy A50 güç tasarrufu modu ile birlikte geliyor. Pil ömrünü artırmak için bu güç tasarrufu modunu açabilirsiniz.

Son olarak True Caller uygulamasını kapatabilirsiniz. Arayan Kimliği olarak da bilinen bu uygulama yeri gelince bataryayı çok tüketmektedir.

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