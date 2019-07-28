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Galaxy S8 veya Galaxy S8 Plus'ta sık karşılaşılan sorunları çözmenin en basit yollarından biri uygulama önbelleğini temizlemektir. Samsung S8'de hem uygulama önbelleğini hem de doğrudan cihazın sistem önbelleğini temizleyebilirsiniz. İşte Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'taki önbelleği temizleme adımları.

Samsung Galaxy S8/S8 Plus'da Önbellek Temizleme

Samsung S8 ve S8 Plus yavaşlıyor, donuyor veya gecikmeler varsa önbellek temizleme en iyi çözümlerden biridir. Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus iki tür önbelleğe sahip. Birincisi uygulama önbelleği, diğeri ise sistem önbelleği.

Uygulamanın önbelleğini temizlemek için:

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Ayarlar >> Uygulamalar bölümüne gidin.

Önbelleği temizlemek istediğiniz uygulamayı seçin.

Depolama ve ardından Önbelleği Temizle üzerine dokunun.

Önbellek temizlenecek.

Not: Tercihler, ayarlar, giriş bilgileri vb. gibi depolanan verileri silmek istemiyorsanız Verileri Temizle'yi seçmeyin.

Sistem önbelleğini temizlemek için:

Ayarlar >> Cihaz Bakımı'na gidin.

Sonra "Depolama" ya gidin.

"Şimdi Temizle" düğmesine tıkladığınızda, önbellek, yerleşik ve reklam dosyaları gibi gereksiz tüm veriler silinir.

Kurtarma modunu kullanarak Galaxy S8'de önbellek temizleme

Uygulama önbelleğini temizledikten sonra bile, eğer Galaxy S8'iniz yavaş ya da donma vb. sorunlarla karşı karşıyaysa, önbellek bölümünü temizlemeyi deneyebilirsiniz.

Samsung Galaxy S8'deki sistem önbelleğini temizleme adımları:

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Galaxy S8 veya Galaxy S8 Plus'ı kapatın.

Ses açma ve Bixby tuşlarını basılı tutun. Sonra açma / kapatma tuşunu basılı tutun.

Android logosunu gördüğünüzde tüm tuşları bırakın.

Kurtarma seçenekleri menüsünün gösterilmesi birkaç saniye sürecektir.

"Önbellek bölümünü sil" e gitmek için Ses tuşunu kullanın.

Seçmek için güç düğmesine basın.

Bir kez daha "Evet" i seçmek için Ses tuşunu ve onaylamak için güç düğmesini kullanın.

Önbellek silindiğinde "Sistemi şimdi yeniden başlat" butonunu göreceksiniz.

Yeniden başlatmak için güç tuşuna basın.

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