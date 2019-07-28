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Android veya iOS işletim sistemli cihazlarda Snapchat'ten story – hikaye indirme işlemi düşündüğünüz kadar zor değil. Snapchat'te hikaye içerikleri 24 saatte kayboluyor. Bunları kaydetmek için klasik şekilde ekran görüntüsü alınabiliyor. Snapchat ekran görüntüsü alma yöntemini engellemiyor ancak videolu hikayeleri bu şekilde kaydetmek pek mümkün olmuyor.

Snapchat story – hikaye indirme işlemi için en kullanışlı çözüm ekran videosu kaydetmek. Bu, farklı platformlarda farklı şekillerde yapılabiliyor.

Snapchat Story – Hikaye İndirme Rehberi

Bu işlemi kişisel bilgisayar kullanmadan, doğrudan Android telefon ya da iPhone'dan yapabilirsiniz. Daha çok seçenek ve esneklik içinse Mac ya da Windows PC'nizi olaya dahil edebilirsiniz.

iPhone – Dahili Ekran Kaydetme Özelliği

iPhone'u Mac'e bağlamadan Snapchat hikayesi kaydetmek için iOS işletim sisteminin doğal ekran videosu kaydetme işlevinden yararlanabilirsiniz. Üst kısımda beliren kırmızı çubuk sizi endişelendirmesin, hikayeyi oynattığınızda çubuk gizleniyor ve içerik tam ekran yürütülüyor.

iPhone – Mac İle Kayıt

iPhone'u Mac'e bağlayın ve QuickTime uygulamasını çalıştırın. File – New Movie Recording yolunu izleyin.

Kayıt arayüzü açıldığında kayıt butonunun hemen yanındaki seçeneğe erişin ve iPhone'unuzu seçin. iPhone ekranı aynalanacaktır. iPhone ekranının görüntüsünü kaydetmeye başlamak için kayıt butonuna tıklayabilirsiniz.

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iPhone'da Snapchat'i açıp hikayeyi görüntüleyin, böylece hikayeyi Mac sisteminiz ile kaydetmiş olacaksınız.

Android – Cihaz Üzerinde Kayıt

Android'de ekran kaydı için kullanılabilecek çok sayıda uygulama var. Android Q işletim sisteminde doğal ekran videosu kaydetme seçeneği olsa da önceki Android versiyonlarında bu özellik yer almıyor.

Android'li akıllı telefonunuzda bu işlem için AZ Screen Recorder uygulamasından yardım alabilirsiniz. Alternatif çözümler içinse bu yazıya göz atabilirsiniz.

Android – Windows PC'den Kayıt

Nexus serisi dışında bir akıllı telefona sahipseniz Windows 10 PC'lerdeki Connect uygulaması ile Android cihazınızın ekran kaydını alabiliyorsunuz. Nexus cihazlarda Cast özelliği devre dışı bırakılmış vaziyette, diğer akıllı telefonlarda böyle bir sorun yok. Connect uygulaması Android cihazın ekranının görüntüsünü PC'ye yansıtıyor, ardından dilediğiniz bir ekran videosu kaydetme yazılımı ya da Game Bar ile kayıt alabiliyorsunuz.

Snapchat ekran görüntüsü alındığını tespit edebiliyor ama ekran videosu kaydedildiğini fark edemiyor.

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