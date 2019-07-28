Sony IMX586 ve IMX582 Kamera Sensörü Farkı Nedir?

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Sony'nin IMX586'sı, şu anda akıllı telefonlar için mevcut olan en popüler sensörlerden biri. Bu 48 MP Sony sensörü 1,6 mikron büyüklüğünde büyük piksellere sahip. Amiral gemisi akıllı telefonlar için en gözde kamera sensörlerinden biri. Yazımızda IMX586 ve IMX582 farkına değindik.

Sony IMX586 ve Sony IMX582 Farkı Nedir?

Sony IMX586, Redmi Note 7 Pro, Xiaomi Mi 9T, ASUS 6Z, OnePlus 7 Pro ve daha pek çok modelde kullanılıyor. Birinci sınıf akıllı telefon olan Xiaomi Mi 9T'nin piyasaya sürülmesinden sonra şirket bir başka sensörü daha piyasaya sundu ve bu Sony'nin IMX582 modeliydi. Hem IMX586 hem de IMX582, 48 MP çözünürlüklü sensörlerdir. Peki bu ikisi arasındaki fark nedir?

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Sony yeni sensörü IMX582'yi ilk kez Türkiye de dahil olmak üzere pek çok pazarda sunduğu yeni orta sınıf premium telefonu Mi 9T'nin Mayıs'taki tanıtımında gösterdi.

Lansman etkinliğinde Xiaomi iki sensör arasındaki farkın ne olduğunu net biçimde açıklamaktan çekinmedi. Aşağıda, iki sensör için sunulan karşılaştırma tablosunu görüyorsunuz. Tek fark IMX582'nin 4K@60fps video kaydını desteklememesi oluyor. Kamera bunun yerine 4K 30fps ile sınırlandırılmış durumda.

Her iki ürün de 1,6 mikron boyutunda piksellere ve 1/2 inç büyüklüğünde sensöre sahip gerçek 48 MP kameradan oluşuyor.

Bu anlamda IMX582 içinIMX586'nın 4K@60fps desteği olmayan versiyonu olduğunu açıkça söyleyebiliriz.

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