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Redmi Note 7 Pro ve Redmi Note 7 cihazlarından ikinci Türkiye'de satılıyor. 2019'da en çok satın alınan Android'ler arasında. Ancak, kullanıcı arayüzüneki reklamlar biraz rahatsız edicidir. Neyseki bu reklamların çoğunu devre dışı bırakabilirsiniz. Öyleyse Redmi Note 7'de reklam kaldırmanın adımlarına geçelim.

Xiaomi Redmi Note 7'de Reklamları Kapatmak

Tüm reklamları bir kerede kaldırmak için doğrudan bir çözüm yoktur. Reklamları farklı yerlerden kaldırmak için farklı adımlar vardır.

Uygulama Yüklendikten Sonra Çıkan Reklamları Kapatın

Kutudan çıkan MIUI, Playstore'dan indirilen tüm uygulamaları güvenlik amaçlı tarar. Bu iyi bir özelliktir, ancak taramadan sonra reklamlar görünecektir. Bu reklamlar müdahaleci olmasa da, reklamları görmek istemeyebilirsiniz. Redmi Note 7 Pro'da Google Play mağazasından bir uygulama yükledikten sonra görüntülenen reklamları devre dışı bırakmak istiyorsanız, aşağıda verilen adımları izleyin.

Ayarlar -> Güvenlik'e gidin.

Güvenli taramayı devre dışı bırakın.

Redmi Note 7 Kilit Ekranındaki Duvar Kağıdı Hikayelerini Kapatın

Kilit ekranında hikayeler ve görüntüler gösterilir. Kilit ekranındaki duvar kağıdı hikayelerini devre dışı bırakmak için,

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Ayarlar-> Kilit Ekranı ve Şifre'ye gidin.

Duvar kağıdı üzerine dokunun.

"Carousel duvar kağıdını aç" seçeneğini kapatın

Uygulamalardaki Reklamları Kapatmak

Google reklamları gösteren üçüncü taraf uygulamalardaki reklamları devre dışı bırakmak istiyorsanız,

Ayarlar-> Google-> Reklamlar.

"Reklamları kişiselleştirmeyi devre dışı bırak" seçeneğini açın.

Xiaomi'nin Kendi Uygulamalarındaki Reklamları Kaldırmak

Redmi Note 7 Pro'daki Xiaomi Uygulamaları içindeki Reklamları kapatmak istiyorsanız, reklamları ayrı ayrı kapatmanız gerekir. Burada uygulamaların birkaçını ele aldık.

Redmi Note 7 Pro içinde MIUI Cleaner reklamları nasıl kaldırılır

MIUI Cleaner'i başlatın.

Sağ üstteki fırça simgesine ve sonra dişli simgesine dokunun.

Öneriler al öğesini kapatın.

Redmi Note 7'de Mi Video Reklamları

Aşağıdaki yöntem, Redmi Note 7 Pro'daki Mi Video uygulamasından reklamları kaldıracaktır.

Mi Video'yu açın.

Sağ alt kısımdaki Hesap'a dokunun ve ardından Ayarlar'a gidin.

Çevrimiçi önerileri kapatın. Bu tanıtım içeriği önerisini kaldıracak.

Push bildirimlerini Kapalı olarak ayarlayın. Bu spam bildirimlerini göstermeyi durduracaktır.

Reklamlar Redmi Note 7 Pro'nun Mi Tarayıcı, Mi Güvenlik ve Mi Müzik Uygulamalarından Nasıl Kaldırılır?

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Ayarlar> Sistem uygulaması ayarları> Güvenlik> Öneri al seçeneğine gidin. Bu seçeneği kapatın ve Mi Güvenlik'teki reklamlar devre dışı kalacaktır.

Ayarlar> Sistem uygulaması ayarları> Müzik altında Öneriler al özelliğini kapatın ve Mi Müzik'teki reklamlar devre dışı kalır.

Ayarlar> Sistem uygulaması ayarları> Tarayıcı> Gizlilik ve güvenlik bölümünde bir kez daha Tavsiye edilir'i (Recommended) kapatın. Mi Tarayıcı reklamları duracaktır.

Reklamları Mi Tarayıcı'dan tamamen kaldırmak için, Ayarlar> Sistem uygulaması ayarları> Tarayıcı> Gelişmiş> Başlangıç ​​sayfasını ayarla seçeneğine gidin. URL'yi favori URL'nizle değiştirin. Açılış sayfasındaki reklamlar kapanır.

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