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Yani bu yazıda, mevcut en iyi Android 9.0 Pie launcher'larına ve bir de Android 10 Q Launcher'ına yer verdik. Google, Ağustos 2018'de Android'in en yeni sürümü olan Android 9.0 Pie'ı duyurdu ve şu anda hala Android cihazlara güç veren en yeni yazılım bu. Her yeni sürümde Android'de tasarım ve özellik değişiklikleri olsa da, yeni güncellemeler ilgili markalar tarafından yayınlandığından bunlar tüm cihazlara ulaşamıyor. Android'in yeni kullanıcı arayüzünü tecrübe etmenin bir yolu da Launcher / Başlatıcı yüklemektir.

Android 10 ve 9 Görünümlü En İyi Launcher'lar

Q Launcher for Android

Q Launcher İndir

Q Launcher, birçok kullanışlı özellik ve araç içeren bir Android 10 Q başlatıcısıdır ve telefonunuzun en son modern Android 10 Q gibi görünmesini sağlar. Telefonunuzu daha verimli kullanmanıza izin verir. Özelleştirmeniz için temalar ve simge paketleri için ek araçlarla birlikte gelir.

Q Launcher'ı kendi stilinizi oluşturacak şekild özelleştirebilirsiniz.

Pie Launcher 9.0

Pie Launcher 9.0 İndir

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Pie Launcher 9.0, Android 9 görünümünü veren ve o hissi yaşatan başka bir ücretsiz uygulama. Görünümü değiştirmenin yanı sıra, kullanıcı arayüzüne birçok yeni özellik ekliyor. Ayrıca Android 9.0'da bulunan jestleri (gesture) telefonunuza ekler. Tema desteği vardır, indirmek için 1000'den fazla harika tema mevcuttur ve simge paketi desteği de bulunuyor. Google Play Store'daki simge paketlerinin çoğunu destekler.

Super P Launcher

Super P Launcher İndir

Super P Launcher, Pie ile sunulan pek çok ek özellik ile tema ve simge paketleri içeren özelleştirilebilir bir Android P 9.0 görünümlü Launcher'dır. Ayrıca uygulama kilidi ve hareketleri desteklemenin yanı sıra uygulamaları gizleme yeteneği gibi özelliklerle birlikte gelir.

P 9.0 Launcher

P 9.0 Launcher İndir

P 9.0 Launcher kolay bir arayüze sahip. Modern Android 9.0 Pie özelliklerini tadabilmenizi sağlar. Telefonunuzu yepyeni bir cihaz haline getirebilir. Gün içerisinde telefon kullanırken verimliliğinizi artıracak birçok özellik sunuyor. 1000 tema ve simge paketi var. En iyilerden biri.

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