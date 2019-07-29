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Akıllı telefonunuzdaki pil, kullanım süresi boyunca yıllar içinde yıpranır ve performansı düşer. Bataryalar tüketim ürünü olduğundan gerçek kapasiteleri zamanla azalmaktadır. Bu yüzden arada bir Android pil sağlığını ve performansını kontrol etmek isteyebilirsiniz. AccuBattery, Android batarya sağlığını kontrol ölçmeye yarayan kullanışlı bir uygulama.

Android Pil Sağlığı ve Performansı Nasıl Kontrol Edilir?

AccuBattery gerçek pil kullanımınızı ölçen Android için ücretsiz bir uygulamadır. Uygulama ayrıca uygulama başına pil kullanımını da ölçebilir ve bu ölçümleri hangi uygulamanın ön planda çalıştığı bilgisiyle birleştirerek gösterir.

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Uygulamaya göre, telefonunuzu her şarja taktığınızda bataryasını %100 şarj etmek yerine %80'e kadar şarj etmek daha iyi. Bunun batarya ömrünü artırdığı belirtiliyor. Telefonu şarj etmek istediğiniz sınırı belirleyebilirsiniz. Şarj o noktaya ulaştığında bir alarm mesajı çalınmaya başlar. Uygulama ayrıca birkaç döngüden sonra pilin yıpranma oranını tespit edebiliyor. Aynı zamanda pilde kalan gerçek pil kapasitesini göstermeye başlıyor.

Uygulama ayrıca telefonu kullanırkenki pil tüketimi hakkında size ayrıntılı bilgiler gösterecek. Her bir şarj için kazanılan ekran süresini de kontrol edebilirsiniz. Batarya istatistikleri hakkında en iyi şekilde veri toplamak için uygulamayı yükledikten sonra birkaç gün telefonu kullanmanız beklenir. Birkaç günün ardından uygulama ayrıntıları daha doğru göstermeye başlar.

Uygulamanın özelliklerinden bazıları:

Gerçek pil kapasitesini ölçün (mAh cinsinden)

Her şarj seansında pil yıpranması

Şarj tüketim hızı ve her uygulamanın pil tüketimi

Şarj süresi

Kalan pil süresi

Ekran açık ve kapalı kalan pil tahmini

Derin uyku veya beklemede pil tahmini

Bildirim merkezinde gerçek zamanlı pil kullanım istatistikleri

AccuBattery, pil performansınızı kontrol etmek için gerçekten kullanışlı uygulamalardan biridir ve ücretsiz olarak indirilebilir. Aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

AccuBattery

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