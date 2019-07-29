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OnePlus 7 Pro, konsantrasyonunuzu artırmak ve dikkat dağıtıcı şeyleri azaltmak için yeni bir Zen Modu özelliği ile birlikte gelir. Cihazınızı devre dışı bırakıp sesleri durdurursunuz. Google'ın Digital Wellbeing'i gibi çalışır. Ancak bir OnePlus'ınız olmasa bile, bu faydalı özelliği artık herhangi bir telefonda kullanabilirsiniz. Cihazı kilitler ve girilen süre boyunca tekrar kullanılamaz.

Android Telefonda OnePlus 7 Pro'nun Zen Mode Alternatifi

Yetiştirmeniz gereken işler var ve konsantrasyonunuzu arttırmak için telefon kullanımınızı sınırlandırmak istiyorsanız Zen Mode tam size göre. Tüm telefon kullanımınızı zamana ve konuma göre durdurabilirsiniz. Telefonunuzla meşgul olmamanız gereken bir toplantınız varsa Zen Modu sayesinde telefonunuzu etkin bir şekilde kilitlemeniz mümkün.

Lock My Phone for Study'yi Yükleyin

İlk olarak, OnePlus'ın Zen Modu özelliğini taklit eden en iyi uygulama Lock My Phone for Study'yi indirin. Ücretsizdir ve 4.7 bir puana sahip.

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İzinleri Verin

Uygulamayı ilk kez başlattığınızda, uygulama cihaz yöneticisi izinleri ister. Bu, uygulamanın telefonunuzu kilitleyebilmesi için gereklidir. Bu yüzden "Evet" düğmesine basın, sonra yönetici ekranına yönlendirileceksiniz. Burada "Etkinleştir" düğmesine basın.

Uygulama şimdi konum izni isteyecek. Böylece uygulamayı belirli konumlarda çalışacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Zen Mode'un belirli bir konumdayken tetiklenmesini istiyorsanız, "Evet" düğmesine ve "İzin Ver" düğmesine basın.

Zen Mode'unuzu Oluşturun

UYARI: Zen Mode'u etkinleştirdiğinizde, cihazınızı ayarladığınız süre boyunca kullanamazsınız. Bu nedenle önce 1 veya 2 dakikalık bir Zen modu testi yapın, böylece mod etkinleştirildikten sonra neler olacağını anlayın.

Uygulamayı açın ve sağ alttaki dairesel kırmızı düğmeye basın.

"One Time"a basın.

Bunu yaptıktan sonra zamanlayıcı ve iletişim kutusu görünecek. Bir dakika için "1" girin, ardından "Tamam" düğmesine basın.

Yeni oluşturulan Zen Mode'u etkinleştirmek için, ayarladığınız saatin yanındaki düğmeye dokunun. Bir uyarı iletişim kutusu göreceksiniz, "Evet" düğmesine basın.

"Evet" e bastıktan sonra, cihazınızı ayarladığınız süre boyunca kullanamazsınız. Cihazınızın kilidini açmaya çalışırsanız, cihaz kendini yeniden kilitleyecektir. Bildirimler susturulur. Kilit ekranında "Aygıt Yöneticisi Kilitli Aygıt" yazacaktır.

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Tekrarlayan bir Zen Mode oluşturmak için, dairesel kırmızı düğmeye tekrar basın ve ardından "Recurring" seçeneğini seçin. Bir iletişim kutusu açılacaktır ve telefonunuzun kilitlenmesini istediğiniz zamanı seçebilirsiniz. İstediğiniz süreyi seçtikten sonra, "Tamam" düğmesine basın.

Cihaz Kilitlemeyi Otomatik Tetikleme

Zen Mode'un bitmesini istediğiniz zamanı seçin ve ardından "Tamam" düğmesine basın. Zen Mode'un hangi günlerde tetiklenmesini istediğinizi seçebilirsiniz. Söz konusu günü siyah renkli yaparsanız o gün Zen Mode tetiklenir. Cihazı kilitlemek için sürenin yanındaki etkinleştirme düğmesine basmanız yeterli.

Cihaz kilitlendiğinde, tekrar ne zaman kullanabileceğinizi görmek için kilit ekranınını kontrol edebilirsiniz. Şimdi arkanıza yaslanın, telefonunuza mola verin ve Zen'in tadını çıkarın!

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