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E-postalar oluştururken veya PC'nize bir şeyler yazarken yazım hataları her zaman olur ve Grammarly isimli servis bu hataları gidermek için var. Bu blogda Grammarly hizmetini ele aldık ve şimdi şirket Android ve iOS için Grammarly Keyboard adında bir klavyeyi kullanıma sunmaya başlattı. İddiaları ise telefonda hatasız yazmayı sağlamak. Şimdilik yalnızca İngilizce destekleniyor.

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Telefonda Hatasız İngilizce Yazmak İçin En İyi Klavye

Android için sunulan Grammarly Klavye, Twitter, Facebook, e-posta, mesajlaşma uygulamaları ve mobil tarayıcı dahil tüm mobil uygulamalarla bütünleşik çalışıyor. Dilbilgisi ve noktalama işaretleri gibi temel konulardan ses ve netlik dahil olmak üzere içeriğe özgü önerilere kadar kapsamlı bir yazı önerileri seti sunuyor. Tek eksisi şu anda sadece İngilizce yazımları kontrol ediyor olması.

Uygulama şu özellikleriyle iOS ve Android telefonunuzda hatasız yazmanızı sağlıyor:

Gelişmiş dilbilgisi denetimi

İçeriksel yazım denetimi

Gelişmiş noktalama işaretleri düzeltme yeteneği

Daha gelişmiş kelime önerileri

Grammarly'in AI destekli algoritması net, açık ve hatasız yazmanın değerine inanan insanlar için oldukça kullanışlı. Uygulama hem Android hem de iPhone'larda (iPad dahil) kullanılabiliyor. Play Store'dan ya da App Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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