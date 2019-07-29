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YouTube en popüler video oynatma platformudur ve aynı zamanda en yeni filmleri, şarkıları ve fragmanları izleyebileceğiniz bir yerdir. YouTube şimdi Spotify veya Deezer gibi hizmetlere benzer şekilde, dünyadaki tüm şarkıları dinlemenizi sağlayan YouTube Music adında yeni bir servise sahip. YouTube müzik kullanıcıları için sunulan premium abonelikler bulunuyor. YouTube bir video paylaşım platformu olsa da artık içerisindeki tüm şarkılar YouTube Music üzerinden kolayca oynatılabiliyor Herhangi bir şarkı videosunda videoyu devre dışı bırakarak yalnızca ses çalınmasını sağlayabilirsiniz. Böylece pil tüketiminiz güvence altına alınmış olur.

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YouTube Music Videolarında Yalnızca Ses Çalmak





Bunu yapmak için, YouTube Music uygulamasını açın ve ardından çalmak istediğiniz herhangi bir şarkıyı arayın. Şarkı oynatılmaya başladığında ekran arayüzünün üst kısımda sadece sesi çalmanızı sağlayan ve video akışını durduran bir buton göreceksiniz.

Yapmanız gereken tek şey bu butonun üzerine dokunarak sola getirmek. Böylece sadece müziğin oynatılacağını belirten bir kulaklık simgesi belirecek. Video klip durur ve yalnızca ses oynatılır. Video klibi izlemek yerine sadece şarkıyı dinlemek istiyorsanız kullanışlı bir seçenektir.

Şarj tüketiminizi de azaltılır veya yanlışlıkla ekrana dokunarak müziği durdurmanızı önler.

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