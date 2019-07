Casper'dan Beklentilerin Ötesinde Bir Akıllı Telefon: Casper VIA F3

REKLAMLAR



Akıllı telefon pazarına yaptığı iddialı girişi sürdüren Casper'ın çarpıcı teknik ve tasarım özelliklerine sahip yeni akıllı telefonu Casper VIA F3 tüketicilerle buluştu. Casper VIA F3'te bulunan geniş açılı üç arka kamera sistemi fotoğraf çekme deneyimini üst noktalara taşırken, 6.26" boyutundaki uçtan uca damla çentikli ekran görsel ve video keyfini ikiye katlıyor. Performanslı bir işlemci, yapay zeka teknolojili kamera, yüksek batarya ve dahili hafıza özelliklerine ek olarak benzersiz bir renge sahip Casper VIA F3, akıllı telefon pazarına etkileyici bir giriş yapıyor.

En Geniş Detaylar İçin Üç Kamera

Casper VIA F3'te bulunan 12MP+13MP+2MP boyutunda üç arka kamera, en göze çarpan farklılık olarak öne çıkıyor. Casper VIA F3'te bulunan üçlü kamera sistemi, 120 derece geniş açıyla fotoğraf çekebilme fırsatı sunarken, çekilen her fotoğraf karesinde çok daha geniş manzaralara yer veriyor.Kullanıcılar artık manzara ve toplu çekilen fotoğraflarında hiçbir detayı kaçırmayacak.

REKLAMLAR



Kusursuz Görsel ve Video Deneyimi Sunan Geniş Ekran

Casper VIA F3'ün geniş ekranı, kullanıcıların en önemli beklentilerinden birini karşılıyor. Casper VIA F3'te bulunan yüzde 80.4 ekran gövde oranı ve 6.26'' ekran boyutu, kullanıcılarının görsel ve video deneyimini adeta ikiye katlıyor. Damla çentik tasarımlı ekran oyun oynarken, sosyal medyada gezinirken ve video izlerken daha fazla ayrıntının görünür olmasını sağlıyor.

Yüksek Kapasiteli Batarya

Casper VIA F3'ün yüksek kapasiteli bataryası yapay zeka optimizasyonu ile günlük işlerinizde, oyun oynarken veya fotoğraf çekerken batarya endişelerinizi ortadan kaldırıyor. 4000 mAh batarya kapasitesi sunan Casper VIA F3, ortalama bir kullanıcı için yaklaşık 2 günlük bir kullanım ömrü sağlıyor.

Sekiz Çekirdek İşlemci ile Akıcı Performans

Casper VIA F3'te bulunan yapay zeka destekli MediaTek Helio P22 işlemcinin sahip olduğu 2.0 Ghz yüksek frekans hızı ve 8 çekirdeği sayesinde yüksek performans gerektiren çoklu işlemler hızla yapılabiliyor. Bununla birlikte işlemcide bulunan 12 nanometre 14 nanometre kullanan diğer modellere göre daha fazla batarya optimizasyonu sağlayarak yoğun kullanımda bile daha uzun pil süresi ve performans sunuyor

Etkileyici Renk ve Tasarım

REKLAMLAR



Kuzey Işıkları'ndan ilham alan cam parlaklığındaki tasarımı ile gece yarısı mavisi rengine sahip olan Casper VIA F3, özellikle sıra dışı ve farklı olmaktan hoşlanan tüketicilere hitap ediyor. 2.5D kavisiyle ele rahatça oturan ergonomik bir yapıya sahip Casper VIA F3, Casper'ın akıllı telefonda teknoloji kadar tasarıma da verdiği önemin bir diğer göstergesi.