REKLAMLAR



Apple, iPhone X'de iOS'in gezinti kontrollerini yeniledi ve jest kontrolleri sundu. Ardından tüm markalar bunu izledi. OnePlus ve Samsung gibi bazı Android üreticileri konu Gesture yani jest kontrolleri olduğunda cihazın yalnızca alt çerçevesini kullanıyorlar. Eğer siz de OnePlus 7 Pro sahibiyseniz ve iPhone X gibi daha gelişmiş jest kontrolleri istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyin.

OnePlus 7 Pro'da iPhone Jestlerine Sahip Olmak

OnePlus 7 Pro'nuz varsa ve siz de ekranın kenarlarını kullanarak sayfalarda geriye ve ileriye gitmeyi istiyorsanız, çünkü daha doğal ve sezgiseldir, bunu yapmanın bir yolu var! Hadi keşfedelim.

İlk önce elbette gezinme hareketlerini / jestlerini etkinleştirin. Bunu yapmak için:

Ayarlar -> Düğmeler ve hareketler -> Gezinme çubuğu ve hareketler bölümüne gidin. En alttan Navigasyon hareketlerini seçin. Bu sayfadaki hızlı öğreticide alt merkezden kaydırma işleminin "ana ekran", aynı noktadan kaydırıp basılı tutarak beklemenin "En son uygulamalar" ve sol alttan veya sağ alttan kaydırmanın ise "Geri" tuşu olduğu gösterilecek.

REKLAMLAR



iPhone X jestlerini aktifleştirmek

Şimdi, Play Store'a gidin ve Fluid Navigation Gestures'ı indirin. Fluid NG uygulamasına girdikten Fluid NG'yi etkinleştirin. Size bazı gereksinimlerin gösterildiği bir menüye götürüleceksiniz. Burada gerekli izinleri vermeniz gerekiyor.

Fluid NG şimdi hazır. "Actions"a gidin. Burada seçtiğiniz navigasyon işlemleri için dilediğiniz kaydırma hareketlerini atayabilirsiniz. OnePlus 7 Pro'nun iPhone X gibi çalışması için "bottom swipe" yani alt kaydırma hareketlerinin tümünü kaldırın. Ardından "side swipe"ları yani yan kaydırma hareketlerini "Back/Geri" yapın. Seçeneklerinizin şöyle görünmesi gerekiyor:

Şimdi, OnePlus 7 Pro'nuzun alt merkezinden kaydırdığınızda, "Ana ekran"a dönersiniz. Aynı hareketi basılı tutarak yapın ve son uygulamalar açılacak. Yanlardan içeri doğru kaydırırsanız "geri" gidersisniz.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum