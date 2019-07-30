REKLAMLAR



İlk kez nisan ayında duyurulan Samsung Galaxy A80 akıllı telefonunun önünde herhangi bir kamera bulunmuyor. Hem özçekimler hem de video çekimleri için tek bir 48 MP arka kameradan yararlanılıyor. Bu nedenle cihaz aslında oldukça özel zira pazarda 48 MP ön kamera sunabilen ve bunu çerçevesiz bir ekranla yapabilen bir model neredeyse yok. Ancak cihazın sorunları da yok değil.

REKLAMLAR



Samsung Galaxy A80 Kamerası Şimdi Eskisinden de Gelişmiş Oldu

Başlıca ilk sorun ana kameranın ön kamera olarak kullanılmasını kapsıyor. Bu modda sensör otomatik odaklama yapamıyordu. Problemin temel sebebi ise tamamen döner kamera tasarımında yatıyor. Samsung neyse ki buna bir çözüm geliştirdi.

Yeni yazılım güncellemesi tüm Galaxy A80'leri kapsıyor ve özçekim modunda otomatik odaklama sorununu çözüyor. Ek olarak yeni güncelleme ile Temmuz 2019 güvenlik yaması da geliyor. Kamera ve cihaz güvenliği tarafında kararlılık iyileştirmeleri yapılıyor.

Güncelleme yaklaşık 400 MB boyutunda ve A805FXXU2ASG7 sürüm numarasını taşıyor. Yüklemek için cihazınızdan OTA bildirimlerini kontrol edebilir ya da Samsung Smart Switch yazılımıyla hemen indirebilirsiniz.

REKLAMLAR



Samsung Galaxy A80 Özellikleri

Ekran: 6.70 inç (1080×2400)

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730G

Ön kamera: Yok

Arka kamera: 48 MP + 8 MP

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Batarya Kapasitesi: 3700 mAh

OS: Android 9.0 Pie

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum