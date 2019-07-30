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Vivo, geçen yıl vivo NEX Dual Screen ile ilk kez süper iddialı bir telefon yaptı. Şirket çift ekranlı telefon tasarımında daha da ileriye gitmek istiyor. LetsGoDigital, Eylül 2018'de açılan ve şimdi WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi) tarafından onaylanan bir patenti ortaya çıkardı. Patent, iki akıllı telefon tasarımından 37 eskiz içermektedir.

Vivo'nun Çift Ekranlı Telefon Tasarımı Etkileyici Görünüyor



Her iki akıllı telefon da, tasarımda küçük farklılıklarla beraber iki ekrana sahip. A modelinin arkasında orijinal vivo NEX Dual Screen benzeri bir O-ring LED var, ancak bu sefer ortalanmıyor. LED halka özçekimler için hem flaş görevi hem de RGB LED göstergesi olarak görev yapıyor.

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Model B'nin halkası da LED aydınlatma sunuyor. Ancak oval bir şekle sahip ve ikincil ekranın sağ üst köşesine yerleşiyor.

Dahası, solda iki düğme görüyoruz – belki güç düğmesi ve ses seviyesi düğmesi olabilir. İlginçtir ki, sağ tarafta başka bir ses düğmesi daha göze çarpıyor. Düğme elbette tamamen başka bir şey için de olabilir. Şimdilik bilmiyoruz.

Vivo şirketi bunun yanı sıra VivoX adını tescil ettirdi. Beraberinde isim için bir logo tasarladı ve bunu EUIPO'ya (Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi) kaydettirdi. Bu yüzden iki modelden birinin veya belki ikisinin de VivoX olma ihtimali var. Görünüşe göre sıradaki trend çift ekranlı telefonlar olacak.

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