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Black Shark 2, Mart ayında piyasaya sürüldü ve satın alabileceğiniz en iyi oyun telefonlarından biriydi, ancak şimdi marka Black Shark 2 Pro adlı revize edilmiş bir sürümle geliyor. Selefine göre küçük bir yükseltme. En son Snapdragon 855+ ve UFS 3.0 depolama ile geliyor. Daha kolay tutulur bir tasarımı var. Arkada iki ilave RGB ışığı sunuyor.

Xiaomi Black Shark 2 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Ön tarafta, FHD+ çözünürlük ve stereo hoparlörlerle aynı 6.39 inç AMOLED ekrana sahibiz. Black Shark, Black Shark 2'deki 43.5 ms'ye kıyasla dokunma gecikmesini 34,7 ms'ye düşürdüğünü iddia ediyor. Bu da görünürde daha az gecikme ve daha akıcı oyun deneyimi demek. Black Shark 2'nin UD parmak izi sensörü yerli yerinde.

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Kaputun altında, cihaz, 12 GB RAM'in yanında en yeni Snapdragon 855+ çipsetini ve UFS 3.0 standardını destekliyor. 128 / 256 GB depolama seçeneklerine sahip.

Bu kombinasyonun ne kadar güçlü olduğunu bilmek istiyorsanız, cihaz Antutu'da 500.610 puan almayı başardı ve bu bugüne kadarki en yüksek puan durumunda. Başka bir ilave de şimdi optimum ısı yönetimi için bir sıvı soğutmalı plaka var. Ek boruların olduğu sıvı soğutma tasarımına "3.0" deniliyor.

Kamera bölümünde çift lens var. 48 MP F / 1.75 ana sensör ve 12 MP F / 2.2 ikincil sensör ile geliyor. Selfie kamerası F / 2.0 diyafram açıklığı ile 20 MP'dir. Batarya 4.000 mAh kapasitede ve 27 W hızlı şarj desteği akılda kalan detaylar arasında. Yazılım cephesinde, Black Shark 2 Android 9 Pie'ı ile kutudan çıkıyor. Dahası ise bu sürüm stok versiyona oldukça yakın.

Black Shark 2 Pro, 2 Ağustos'tan itibaren Çin'de Siyah, Gümüş, Mavi, Turuncu ve Mor renklerde satışa sunulacak. Ön siparişler bugün başladı. 12 / 128 GB versiyon 435 dolardan başlarken, 12 / 256 GB varyant 508 dolar seviyesindedir.

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