REKLAMLAR



Beklenildiği gibi, MediaTek yeni oyun merkezli SoC'lerini resmen açıkladı – Helio G90 ve G90T. Yeni platformlar, Mali-G76 GPU'nun yanında iki Arm Cortex-A76 çekirdeği ve altı Cortex-A55'in sekiz çekirdekli bir kombinasyonunu kullanıyor. Hem G90 hem de G90T, TSMC'nin 12 nm FinFET işlemine dayanmaktadır ve 2.05GHz saat hızlarında çalışabilmektedir. Ek olarak, yeni SoC'ler 10GB'a kadar LPDDR4X RAM destekliyor.

Yeni Oyuncu Çipseti MediaTek Helio G90 Serisi Özellikleri



Yeni yonga setlerinin önemli bir özelliği, genel oyun deneyimini iyileştirmesi gereken bir dizi işlev oldu. Bunlar HyperEngine oyun teknolojisi adı altında toplanıyor. Bunların arasında Chief adında bir ağ motoru var ve sinyal gücünü artırmak için WiFi ve LTE bağlantısını otomatik olarak birleştiriyor.

REKLAMLAR





Diğer bir özellik ise, daha güvenilir bir bağlantı ve azaltılmış gecikme süresi için tek bir cihazın iki yönlendiriciye aynı anda bağlanmasına izin veren çift WiFi bağlantı desteğidir. HDR10 desteği ve dokunmatik ekran ivmesi de oyun akıcılığına katkıda bulunan özellikler arasında.

MediaTek, rakipleri Qualcomm'a kıyasla daha uygun fiyatlı çipsetler sunan bir marka. Akıllı telefon endüstrisinde giderek büyüyorlar. Şirket, yeni G90 serisinin çok yakında güçlü oyuncu telefonlarına ekleneceği açıkladı. Türkiye'de Helio çipset kullanan Oppo F9 gibi beğenilen telefonlar var.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum